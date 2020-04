Matt LeBlanc partage ce que les fans peuvent attendre de HBO Special

La série télévisée des années 90, Friends, a un culte sans pareil. Il y a eu des boutiques éphémères à gogo, des projections d’épisodes de cinéma et même des visites à pied de l’appartement des Amis.

Un spécial réunion a été demandé par les fans depuis la diffusion de la finale de la série et l’année dernière, HBO Max a annoncé qu’ils y arrivaient. Le spectacle a duré dix saisons, de septembre 1994 à mai 2005. Quiconque aime le spectacle peut se rapporter aux luttes et aux victoires qui accompagnent le fait de se retrouver.

Aujourd’hui, des fans fidèles et de nouveaux téléspectateurs diffusent la série par millions.

Jennifer Aniston a été la première à renverser les haricots

En novembre 2019, «The Hollywood Reporter» a publié une exclusivité nous disant à quoi s’attendre de la réunion des Amis. Avant la publication de cet article, Jennifer Aniston l’a laissé glisser avec sa toute première photo Instagram le 15 octobre 2019.

L’actrice, qui joue Rachel dans la sitcom à succès, a de nouveau posté une photo du gang. La légende laisse entendre qu’une véritable réunion est en cours. Les gens commentent toujours cette photo aujourd’hui.

L’exclusivité «The Hollywood Reporter» a parlé du streaming d’amis sur Netflix. Ils nous ont dit que HBO Max ramasserait Friends avec la réunion spéciale en mai 2020 et que la nouvelle plate-forme diffuserait tous les épisodes précédents de Friends. Friends n’est plus diffusé sur Netflix (au 1er janvier 2020) mais il est toujours disponible sur le service Warner Media.

Matt LeBlanc est toujours là pour ses amis

LeBlanc a jailli auprès de nombreux journalistes et animateurs de talk-shows sur combien il aime ses collègues membres de la distribution. Il a rencontré «People» plus tôt cette semaine pour parler de la réunion spéciale de HBO Max et de ce qu’il pense de la célébrité de ses amis,

Bien que Friends ait été un succès majeur dans les années 90, a expliqué LeBlanc, «cela semble en quelque sorte tout aussi pertinent qu’auparavant.»

Il évoque également le fait de voir tout le monde dans les épisodes et de remarquer à quel point ils sont jeunes. Sur la photo ci-dessus, une publication Instagram de l’année dernière, Le Blanc sous-titre que c’est “un retour d’une nuit d’il y a 25 ans”. Il avait dit dans des interviews précédentes qu’il regrettait de ne pas être plus content quand il était plus jeune.

Matt LeBlanc en apprend plus sur la réunion spéciale

Matt Leblanc | Kevin Winter / .

LeBlanc dit à «People» que la spéciale HBO Max est «comme si nous avions réuni le groupe mais sans les instruments». On rapporte que la spéciale est une pièce non scénarisée qui est essentiellement les membres de la distribution assis autour du plat sur les temps anciens. Bien que ce ne soit pas la réunion que tout le monde espérait, c’est mieux que de ne jamais en avoir du tout.

LeBlanc dit également de la spéciale: “” Ce n’est pas une chose scriptée, ce n’est pas comme un épisode “, a-t-il expliqué. “C’est plus comme si nous parlions ensemble du bon vieux temps.”

En 2016, Marta Kauffman (co-créatrice de la série) a déclaré à propos d’une réunion d’amis: «Ils me harcelent tout le temps à ce sujet, et ma réponse est que Friends était une émission sur cette époque de votre vie où vos amis sont votre famille, et d’une manière bizarre, ce n’est pas si différent. Une fois que vous commencez à avoir votre propre famille, cela change et le spectacle était terminé. »

Marta Kauffman n’a pas été confirmée pour faire partie de la spéciale de retrouvailles actuelle.

Le coronavirus arrête la production

Au milieu d’une crise sanitaire mondiale, de nombreux films et émissions ont dû arrêter la production afin de se conformer aux nouvelles règles de sécurité. Les rassemblements de plus de 10 personnes ne sont pas autorisés dans la plupart des États et les gens sont invités à pratiquer la distance sociale et à rester à six pieds l’un de l’autre.

Comme tout le monde peut l’imaginer, cela rend la production incroyablement difficile, en particulier avec New York étant l’épicentre des cas de coronavirus et Los Angeles en lock-out. Bien qu’il existe de nombreux autres endroits pour tourner des productions, ces villes sont où la plupart des productions majeures sont assemblées. Les studios HBO, par exemple, sont situés à New York. Les sociétés de production ont pris la décision de suspendre la production pour le moment afin d’assurer la sécurité de tous.

De nombreux acteurs de Friends sont actifs sur les réseaux sociaux, YouTube et réalisent toujours des interviews à distance. Vous pouvez regarder des amis sur le service Warner Media, fourni avec HBO et Cinemax et fourni par AT&T. Il est rapporté que HBO Max se déplacera avec la réunion spéciale des amis en mai. Cependant, il n’y a pas encore de dates de production concrètes.