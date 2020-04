Matt Roloff a expliqué à un abonné Instagram qu’il copropriétaire d’une partie des fermes de Roloff avec Amy Roloff

À la fin de la saison 19 de Little People, Big World, les fans ont vu Amy Roloff prendre une décision majeure pour elle-même. Pendant qu’elle a passé 30 ans à vivre à Roloff Farms avec son ex-mari, Matt Roloff, elle était prête à passer à autre chose. Maintenant, à la saison 20 de l’émission, nous regardons les plans d’Amy se dévoiler. Il n’a certainement pas été facile pour elle de commencer à emballer ses affaires et de faire des démarches pour quitter la ferme, mais elle savait que c’était finalement à son avantage.

Il a été rapporté qu’Amy a choisi de vendre sa moitié de Roloff Farms à Matt, car c’est ce qui a été discuté la saison dernière. Mais cela semble plus compliqué que ça. Matt vient d’expliquer à un abonné Instagram qu’Amy et Amy sont toujours copropriétaires d’une partie de la propriété. Voici ce qu’il a dit.

Amy Roloff aurait vendu sa moitié de Roloff Farms à Matt Roloff

Ceux qui suivent LPBW au fil des ans savent que Roloff Farms est un incontournable de la vie de Matt et Amy. Mais après que le couple a décidé de divorcer, des décisions ont dû être prises. Amy a vécu avec Matt à la ferme pendant plus de 30 ans, et elle n’oubliera jamais ses souvenirs d’avoir élevé ses enfants sur la propriété. Mais elle savait qu’elle devait aller de l’avant ailleurs, car elle ne pouvait pas coexister avec Matt sur la terre pour toujours en dépit de vivre dans des maisons séparées.

Selon Radar Online, Amy a vendu sa moitié de la ferme à Matt pour plus de 600 000 $ le 25 juin 2019. Et depuis, nous savons qu’elle a trouvé un nouvel endroit à seulement 15 minutes de la ferme. Bien qu’il lui ait fallu un certain temps pour trouver la maison (et qu’elle a dû s’occuper des entrepreneurs pour la rendre conviviale pour quelqu’un de sa taille), elle a tenu ses abonnés Instagram informés de ce qui se passait avec le déménagement.

Amy a presque tous fini d’emménager dans sa nouvelle maison

Ceux qui regardent la saison 20 de LPBW voient le début du processus émouvant d’Amy. Elle ne fait que trouver un endroit où emménager dans l’émission – bien que, dans la vraie vie, elle ait déjà passé des mois à déplacer ses affaires de la ferme dans la maison qu’elle a achetée. Et on dirait qu’Amy est presque terminée avec le processus émouvant qui lui a pris tellement de temps et d’énergie.

«Je suis ravi de voir un peu de lumière à la fin de ce long voyage de déménagement, de purge, d’emballage et de déménagement dans ma nouvelle maison. Woohoo! ” Amy a écrit sur un post Instagram publié le 11 février. «Parfois, je ne sais pas si je dois sauter et crier« Hourra »ou pleurer. Je sais que je me sens soulagé. … Donc je vois la lumière au bout de ce tunnel et je pense que je vais faire ma date de fin-fin février. Hourra!”

Matt vient d’expliquer que lui et Amy sont toujours copropriétaires de sa portion de la ferme

Matt et Amy Roloff lors d’une interview le 5 avril 2010 | Banque de photos Stacie McChesney / NBCU

Étant donné le chemin parcouru par Amy avec son déménagement des fermes Roloff, beaucoup de ceux qui suivent les Roloffs supposent probablement qu’Amy ne possède plus aucune partie de la ferme. Mais Matt a clairement indiqué que ce n’était pas vraiment le cas.

Pendant la saison 20 de l’émission, Matt a montré une clôture qu’il a achetée pour le garder séparé d’Amy pendant qu’ils étaient à la ferme. Un abonné est allé sur Instagram et a demandé: «Je suis tellement confus par la clôture. Si vous avez acheté un ami, pourquoi y a-t-il une clôture si vous en êtes maintenant propriétaire? »

Matt a ensuite clarifié. “Je ne possède pas tout cela”, a-t-il répondu. «Amy et moi sommes toujours copropriétaires du côté nord. (Ferme d’origine avec grande maison). Je ne possède que la parcelle sud. J’espère que ça t’as aidé. Je sais que c’est déroutant. “

Il a également ajouté: «Amy n’avait pas à bouger. Elle a choisi de bouger. Amy aurait pu rester à la ferme si elle l’avait voulu aussi. »

Alors, Matt sera-t-il éventuellement propriétaire de toute la ferme après qu’Amy aura complètement terminé sa transition hors de la propriété? Nous le supposons, mais seuls Matt et Amy connaissent vraiment l’accord qui a été conclu entre eux.

