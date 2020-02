Matthew Gray Gubler dit qu’il portera des souvenirs de «criminels» dans son cœur après la finale de la série

Affaire classée. Après 15 ans et plus de 300 épisodes, Criminal Minds a terminé sa course. L’équipe BAU a conclu son dernier cas le 19 février dans une finale de série de deux heures remplie de camée. Rossi (Joe Mantegna) et ses collègues du FBI ont traqué un dernier tueur avant de dire au revoir en larmes et d’éteindre les lumières une dernière fois.

Pour célébrer la fin de l’émission de longue date, de nombreux membres de la distribution de Criminal Minds ont partagé leurs réflexions sur le passage du BAU sur les réseaux sociaux.

Matthew Gray Gubler dit qu’il a travaillé avec «le meilleur équipage, le meilleur casting»

Au fil des ans, les fans de Criminal Minds ont vu les acteurs aller et venir. Mais Matthew Gray Gubler est avec Criminal Minds depuis le tout début. Le joueur de 39 ans incarne Spencer Reid, un génie social maladroit depuis 2005. Il est rapidement devenu un personnage préféré des fans.

Mercredi, Gubler est allé sur Instagram pour partager ses sentiments en disant au revoir à l’émission sur laquelle il travaille depuis une décennie et demie, à la fois en tant que membre de la distribution et parfois en tant que réalisateur.

“J’ai emporté ces 3 accessoires avec moi presque tous les jours au cours des 15 dernières années”, a-t-il légendé une photo de son arme, de son badge et de sa montre-bracelet. “Après ce soir, je les porterai dans mon cœur où je garderai à jamais des souvenirs du meilleur équipage, du meilleur casting et des meilleurs fans (fans / amis) qu’un combattant du crime fictif puisse avoir.”

Les fans ont rapidement exprimé leur amour pour le spectacle et le personnage de Gubler.

“Nous vous aimons tant! et tu vas tellement nous manquer & Criminal Minds! ” en a écrit un.

“Matthew j’étais là au début”, a commenté un autre. «Je peux imaginer à quel point ça doit être doux-amer. Vous avez créé un personnage indélébile que tout le monde aimait. »

D’autres acteurs de «Criminal Minds» ont également partagé leurs souvenirs

Gubler n’était pas le seul ancien de Criminal Minds à se remémorer son temps dans l’une des émissions les plus anciennes de la télévision.

“Je manque de voir ce gamin tous les jours”, a déclaré Mantegna sous-titré une photo de lui posant avec Gubler.

“Awwwww je t’aime tellement joe !,” répondit Gubler. Dans un autre article, Mantegna a également remercié les fidèles fans de la série pour leur soutien.

«Ce spectacle et ces gens ont contribué à façonner qui je suis aujourd’hui. Au-delà de la reconnaissance », a écrit AJ Cook, qui a joué Jennifer« JJ »Jareau, sur Instagram.

“Ce que nous avons fait pour toujours me manquera – mais nous nous sommes toujours pour toujours – le casting, l’équipe et les fans”, a tweeté Paget Brewster, qui a joué Emily Prentiss. “Personne ne peut nous enlever nos 15 ans.”

Comment les fans de “Criminal Minds” réagissent à la finale de la série

Paget Brewster et Matthew Gray Gubler dans Criminal Minds | Cliff Lipson / CBS via .

Après 15 ans à l’antenne, Criminal Minds est devenu un élément important de la vie de nombreux fans. Naturellement, ils étaient tristes de dire au revoir à la série, mais la plupart semblaient penser que le dernier épisode était une expulsion appropriée.

“Je pense qu’ils ont terminé cette émission de la meilleure façon possible”, a commenté un fan sur Instagram officiel de l’émission avant d’ajouter que Criminal Minds les a inspirés à étudier la justice pénale.

«Je n’ai JAMAIS pleuré à propos de quelque chose qui s’est passé à la télévision», a écrit un autre à propos du dernier toast de Penelope Garcia (Kirsten Vangsness) à la fin de la finale. “Même après avoir regardé tous les épisodes de Criminal Minds. mais cette scène. cela m’a eu. tout cela semble tellement surréaliste. ”

