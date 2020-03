Matthew McConaughey est le meilleur ami d’une star surprenante du Food Network

À première vue, l’acteur Matthew McConaughey et le célèbre chef Guy Fieri, plus connus pour les Diners, Drive-Ins et Dives du Food Network, ne sembleraient pas avoir beaucoup en commun. L’un est un acteur décontracté mais charismatique, l’autre est un amateur de cuisine bas de gamme impétueux et enthousiaste.

Il s’avère cependant que les deux sont des amis rapides – à tel point que l’année dernière, McConaughey était le conférencier vedette de la cérémonie de Fieri lorsqu’il a obtenu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Comment McConaughey et Fieri sont-ils devenus amis?

Matthew McConaughey | Gary Miller / .

Une journaliste de SF Gate à San Francisco a été aussi surprise que quiconque lorsqu’elle a appris que McConaughey et Fieri se connaissaient aussi bien qu’eux. Il s’avère que l’acteur est un fan de diners, de drive-in et de plongées – en majuscules et en minuscules. McConaughey a tout expliqué lors de la cérémonie à Hollywood.

«Il y a une quinzaine d’années, je vivais dans un Airstream, je voyageais à travers l’Amérique… Je vivais sur la route et je suis tombé sur cette émission« Diners, Drive-Ins and Drives », et elle est rapidement devenue mon émission préférée», a-t-il déclaré. «Un jour sur la route, j’ai le numéro de l’hôte, Guy Fieri, et je l’appelle et je dis:« Écoute, hé mec, c’est Matthew McConaughey. »»

À partir de ce moment, ce fut un match fait dans un paradis hypercalorique. Jusque-là, McConaughey avait subsisté sur Subway, qui, malgré les prétentions de la chaîne à une alimentation saine, commençait à s’épuiser pour l’acteur, qui a dit à Fieri: «Je dois dire merci, parce que les sandwichs Subway, bien que Je les aime, ils vieillissaient un peu. »

Une autre McConaissance est-elle due?

Si l’amitié de McConaughey et Fieri débutait il y a environ 15 ans, cela mettrait le temps de leur rencontre vers 2004. C’était peu de temps après que McConaughey et Kate Hudson avaient marqué un gros coup de romcom dans How to Lose a Guy in Ten Days, qui semblait la crête de sa première vague de gloire à la fin des années 1990 avec des apparitions dans A Time to Kill, Amistad et Contact.

Environ dix ans plus tard, cependant, McConaughey semblait frapper un mur, en termes de qualité, avec des peluches oubliables comme Two for the Money et Failure to Launch. Quand Hudson et lui se sont retrouvés pour le film Fool’s Gold de 2008, la foudre n’a pas frappé deux fois.

Lorsque la décennie a tourné, cependant, les fortunes ont commencé à tourner pour McConaughey, à une époque connue sous le nom de McConaissance, avec de fortes performances dans des films comme Bernie, Mud, Magic Mike et The Wolf of Wall Street. Cela a culminé avec sa victoire aux Oscars pour le Dallas Buyer’s Club en 2014.

Peu de temps après, cependant, la McConaissance semblait se résorber. Peu de gens semblent se souvenir de films comme Free State of Jones, The Dark Tower et Serenity – ou s’ils se souviennent d’eux, ils se souviennent d’eux pour de mauvaises raisons.

Quoi qu’il en soit, quelle que soit la fortune ou les malheurs de McConaughey au box-office, il dégage toujours une aura de bonne humeur, probablement aidée par son amitié avec Fieri.

Quelles sont les autres paires de célébrités décalées?

Si McConaughey et Fieri semblent être un couple très étrange, il existe d’autres relations de célébrités surprenantes, selon Insider. Emma Stone et Jennifer Lawrence partagent une sorte de vivacité désinvolte, Stone disant de son copain: «Nous nous aimons vraiment et nous nous soucions les uns des autres en tant que personnes, au-delà d’être des acteurs, je la soutiens complètement quand il s’agit de travailler et je me sens la même chose de sa part, mais je sais que nous serions amis même si nous ne faisions pas le même travail. “

Les acteurs Nina Dobrev et Julianne Hough se sont réunis après que les deux ont traversé des ruptures, mais Dobrev insiste sur le fait que leur amitié n’est pas basée sur cela, disant: «Les gens ne sont pas définis par leurs relations. Le fait est d’être fidèle à soi-même et de ne pas se perdre dans ses relations, qu’il s’agisse de romances ou d’amitiés. »

En d’autres termes, qu’importe si l’amitié se fait dans un restaurant, un drive-in ou une plongée?