Matthew McConaughey fait un don de plus de 1,5 million de dollars à des organismes de bienfaisance scolaires

Au début de sa carrière, Matthew McConaughey était connu comme un surfeur californien super-cool, une présence décontractée qui apparaissait fréquemment dans des comédies romantiques et des films de stoner. Cependant, au fil du temps, McConaughey s’est impliqué dans des projets plus sérieux, montrant aux critiques et aux fans qu’il est en fait un acteur incroyablement talentueux. Au-delà de son travail dans les films, McConaughey est un père de famille dévoué et a consacré beaucoup de temps et d’argent à divers efforts caritatifs. En fait, il est considéré comme l’un des acteurs les plus généreux de l’entreprise.

Comment Matthew McConaughey est-il devenu acteur?

Matthew McConaughey est né en 1969 à Uvalde, au Texas. McConaughey a grandi dans une famille nombreuse et exubérante avec deux frères aînés. Sa mère, Mary McConaughey, travaillait comme enseignante à la maternelle, tandis que son père exploitait une entreprise d’approvisionnement en oléoducs. McConaughey a déménagé fréquemment étant enfant, passant une partie de son jeune âge adulte à Longview, au Texas, avant de passer un an en Australie en tant qu’étudiant d’échange. En 1989, McConaughey a commencé à fréquenter l’Université du Texas à Austin, où il a obtenu en 1993 un baccalauréat ès sciences en radio-télévision-cinéma.

Pendant son séjour à l’université, McConaughey a commencé à jouer, travaillant dans des films étudiants et des publicités télévisées. Il est même apparu dans un clip, “Walkaway Joe” de Trisha Yearwood en 1992. Quelques-uns des premiers rôles de McConaughey comprenaient des apparitions dans Dazed and Confused, Angels in the Outfield, A Time to Kill et Contact. Au début des années 2000, McConaughey était une présence familière aux téléspectateurs du monde entier et a commencé à élargir sa gamme en apparaissant dans des films tels que We Are Marshall et Dallas Buyer’s Club.

Les efforts philanthropiques de Matthew McConaughey

En 2011, Matthew McConaughey a épousé Camila Alves. Les deux ont trois enfants ensemble. C’est au cours des premières années de son mariage avec Alves que McConaughey a commencé à explorer d’autres opportunités dans sa vie, y compris l’adoption de plusieurs animaux de compagnie de sauvetage après l’inondation dévastatrice de l’ouragan Katrina. Il a également créé sa propre fondation, appelée «continuez simplement à vivre». La fondation, selon le site Web, s’est inspirée en partie du décès du père de McConaughey et est «basée sur l’idée qu’une partie de la vie consiste à redonner. En plus de créer des choses que vous aimez avec les gens que vous aimez, Matthew croit fermement qu’il faut aider les autres et être un bon voisin. »

La Fondation Just Keep Livin ’vise à aider les jeunes à apprendre à favoriser une connexion corps-esprit par le biais de la forme physique, de bons choix nutritionnels, du bien-être général et des actes de service. Le programme de McConaughey travaille avec les écoles pour établir ces programmes et, espérons-le, mettre en place de jeunes adultes pour une vie plus heureuse et plus équilibrée. La fondation est à but non lucratif et travaille avec des bénévoles et des éducateurs partout aux États-Unis.

Combien Matthew McConaughey fait-il un don à un organisme de bienfaisance?

Ces jours-ci, Matthew McConaughey continue de jouer dans des films qui l’intéressent. Cependant, une bonne partie de son temps est consacrée à sa famille et à travailler sur des projets pour sa fondation caritative. McConaughey est considéré comme l’un des acteurs les plus généreux d’Hollywood, en raison du temps et de l’argent qu’il a investis dans la fondation Just Keep Living. En fait, selon un rapport de 2012, McConaughey a fait don de plus de 1,5 million de dollars depuis la création de sa fondation.

McConaughey est en effet une entreprise prestigieuse – quelques-uns des autres grands noms de la liste des célébrités les plus généreuses incluent George Lucas, qui a fait don de plus de 4 millions de dollars à des efforts éducatifs, et Meryl Streep, qui a donné plus de 2 millions de dollars à des programmes artistiques. Certes, McConaughey comprend la valeur de l’éducation ainsi que l’enrichissement de la communauté, et cela continuera probablement d’influencer sa vie à mesure qu’il progresse.