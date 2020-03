Matthew McConaughey: Rester à la maison est courageux

2020-03-31 09:30:05

Matthew McConaughey pense que rester à la maison est la chose “courageuse” à faire pendant la pandémie de coronavirus.

L’acteur de 50 ans a exhorté les gens à “se joindre à la lutte” contre la maladie en se conformant aux directives de distanciation sociale et en s’éloignant autant que possible des autres afin de ralentir la propagation de la maladie respiratoire hautement contagieuse.

Matthew a partagé une vidéo PSA sur Instagram, qui présentait des médecins et des infirmières travaillant dans les hôpitaux pour traiter le virus.

Il a déclaré dans la vidéo: “Nous sommes en guerre contre un virus et les troupes de soins de santé et les premiers intervenants sont en première ligne pour le combattre tous les jours. Rejoignons le combat en restant à la maison.

“Rester à la maison n’est pas une retraite. C’est l’arme la plus courageuse et la plus agressive que nous ayons contre cet ennemi. Parce que lorsque nous restons à la maison, nous aidons à éviter de submerger nos hôpitaux tout en faisant gagner du temps à nos scientifiques pour trouver le vaccin. Et c’est ainsi que nous l’avons battu. ”

Pendant qu’il reste à la maison avec sa famille – sa femme Camila Alves et leurs enfants, Levi, 11 ans, Vida, 10 ans et Livingston, sept ans – la star ‘Gold’ pourrait avoir le temps de convaincre son épouse de son projet d’avoir huit enfants. plus d’enfants.

Il a récemment déclaré: “Je me souviens qu’à huit ans, c’est vraiment la seule chose que j’ai jamais su que je voulais être était un père.

“J’aimerais avoir huit enfants de plus, mais ma femme n’est pas sur la même longueur d’onde. Je comprends cela. C’est beaucoup plus facile pour nous [men]. ”

Matthew a également déclaré que ses enfants sont son “héritage vivant”, car il admet qu’il veut élever sa progéniture pour être “consciencieux” et “confiant”.

Il a ajouté: “J’ai une grande main dans la conduite de mes trois enfants jusqu’à ce qu’ils aient 18 ans et hors de la maison. Oui, voyez si je m’accroche à mes mots dans quelques années. le plus honorablement est d’avoir trois enfants autonomes, consciencieux et confiants. “

