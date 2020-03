Matthew McConaughey veut plus d’enfants

2020-03-03 02:30:06

Matthew McConaughey veut “huit autres enfants”, mais ne pense pas que sa femme Camila Alves est prête pour la tâche.

Matthew McConaughey veut “huit autres enfants”.

La star de “ Serenity ” a déjà Levi, 11 ans, Vida, 10 ans et Livingston, sept ans, avec sa femme Camila Alves, mais a déclaré qu’il souhaitait prendre sa famille à deux chiffres avec huit autres enfants – bien que son conjoint ne soit pas ” t si sûr.

Il a dit: “Je me souviens qu’à huit ans, c’est vraiment la seule chose que j’ai jamais su que je voulais être était un père.

“J’aimerais avoir huit enfants de plus, mais ma femme n’est pas sur la même longueur d’onde. Je comprends cela. C’est beaucoup plus facile pour nous [men]. ”

Matthew, 50 ans, a également déclaré que ses enfants étaient son “héritage vivant”, car il admet qu’il veut élever sa progéniture pour être “consciencieux” et “confiant”.

Il a ajouté: “J’ai une grande main dans la conduite de mes trois enfants jusqu’à ce qu’ils aient 18 ans et hors de la maison. Oui, voyez si je m’accroche à mes mots dans quelques années. C’est ce que je pense que je fais le plus honorablement est d’avoir trois enfants autonomes, consciencieux et confiants. ”

Et devenir père a même changé la vision de Matthew sur sa vie professionnelle.

L’acteur “True Detective” a dit: “J’ai levé les yeux et j’ai commencé à dire … tu sais quoi, je viens d’avoir un fils. J’ai dit, le personnage que je suis dans ma vie, l’homme que je suis dans ma vie, l’histoire Je vis est plus violent que les personnages des histoires que j’ai l’impression de jouer dans certaines de ces comédies romantiques. Donc, j’ai décollé en quelque sorte une phase de non-branding. Pas une phase de rebranding, un- phase de marque. ”

Matthew aime maintenant amener ses enfants à travailler avec lui et dit que sa fille Vida aime travailler avec le département des costumes.

S’exprimant à HISTORYTalks, Leadership & Legacy à New York au cours du week-end, il a déclaré: “J’ai mes enfants qui sortent, nous les mettons au travail. Nous leur donnons un peu d’argent pour la restauration. Ma fille est allée travailler avec des couturières et les départements de costumes. “

Mots clés: Matthew McConaughey, Camila Alves

Retour au flux

.