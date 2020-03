2020-03-01 17:30:03

Matthew Morrison a pleuré “de façon incontrôlable” après la mort de Kobe Bryant, parce qu’il a le même âge que la légende de la NBA, et a déclaré que son décès lui avait fait “apprécier à quel point la vie pouvait être précieuse”.

L’acteur de 41 ans a déclaré qu’il était “vraiment secoué” par la nouvelle de la mort de la légende de la NBA, également à l’âge de 41 ans, en janvier, lorsque son hélicoptère privé s’est écrasé, tuant neuf personnes, dont ses 13 ans. vieille fille Gianna.

Matthew a expliqué que la tragédie lui a fait “apprécier à quel point la vie peut être précieuse”, mais qu’il a “sangloté” lorsqu’il a entendu la nouvelle pour la première fois alors qu’il filmait pour le concours de danse britannique “The Greatest Dancer”, sur lequel il est juge.

Il a dit: “La mort récente de Kobe Bryant m’a vraiment secoué. Il avait 41 ans et j’ai 41 ans, et je me suis retrouvé à pleurer de manière incontrôlable. Cela m’a fait apprécier à quel point la vie peut être précieuse, et prendre chaque instant pour dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Je sanglotais dans le vestiaire de “The Greatest Dancer”. ”

L’alun ‘Glee’ dit qu’il est en contact avec son côté émotionnel, mais peut “perdre [his] tempérer “à la fois, surtout quand les gens sont en retard.

Il a expliqué: “Oh, je m’emporte. Je n’aime pas attendre et j’ai l’impression que si vous perdez mon temps en vous attendant, je n’ai pas le temps pour ça. Littéralement! C’est irrespectueux et ça me dérange. Même si je gère mal mon temps et que je suis en retard, je suis absolument furieux. ”

Et Matthew – qui a un fils de deux ans, Revel, avec sa femme Renee Puente – a également parlé des chutes de la vie sous les projecteurs, car il a dit qu’il y avait “beaucoup de défis” à relever que “les gens ne préviennent pas”. vous sur “.

S’adressant au magazine Sunday Mirror’s Notebook, il a déclaré: “Que cela apporte beaucoup de défis auxquels les gens ne vous mettent pas en garde. N’entrez pas dans cette entreprise pour être célèbre. C’est la pire chose que vous puissiez faire.

“Appréciez simplement d’avoir une scène et de faire sourire les gens. Nous n’avons qu’un seul coup sur cette chose, alors faisons en sorte que ça compte, hein?”

