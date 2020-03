Matthew Morrison a trouvé la deuxième fausse couche plus facile

2020-03-12 01:30:05

Matthew Morrison a été dévasté lorsque sa femme Renee a fait sa première fausse couche, mais a constaté que la douleur s’apaisait à chaque perte.

Matthew Morrison ne pensait pas que la deuxième fausse couche de sa femme était “aussi mauvaise” que la première.

L’ancienne star de ‘Glee’ et son épouse Renee – qui ont déjà ensemble Revel, un fils de deux ans – ont connu deux pertes de grossesse au cours des trois dernières années, mais il pense que le traumatisme émotionnel devient plus facile à chaque fois.

S’adressant à PERSONNES, il a déclaré: “Nous avons notre fils et nous voulons un autre enfant, mais nous avons eu quelques fausses couches depuis lors, nous allons donc de l’avant.”

“C’est quelque chose dont je pense que nous voulons parler parce que c’est quelque chose que tant de femmes traversent et elles le balaient juste sous le tapis, mais je pense que nous devons en parler. Je pense en parler, être ouvert à ce sujet et vraiment l’ouverture de cette ligne de communication entre le couple. Si elle s’assoit et festoie et ne fait pas parler d’elle, cela peut conduire à d’autres choses.

“Je pense que lorsque vous avez plusieurs fausses couches, la première a été dévastatrice mais la seconde n’était pas aussi mauvaise parce que nous l’avons traversée et aussi physiquement pour ma femme ce n’était pas aussi traumatisant pour son corps mais il y a cette peur pour la prochaine fois nous tomberons enceinte parce que vous voulez être excitée par la grossesse mais en même temps vous vous retenez. ”

Malgré leur chagrin dans le passé, le couple – qui s’est marié en 2014 – aimerait ajouter un autre petit à sa progéniture à l’avenir.

Il a dit précédemment: “Nous aimerions un enfant de plus.

“Je suis un enfant unique, donc j’étais cool avec un mais ma femme est issue d’une grande famille, donc elle adorerait avoir plusieurs enfants.

“Donc nous faisons des compromis sur deux!”

La star de 41 ans a découvert de nouveaux aspects à sa propre personnalité depuis qu’elle est devenue papa et n’avait aucune idée de ce que l’amour “signifiait vraiment” jusqu’à ce qu’il ait son fils.

Il a jailli: “Je n’ai jamais su ce que l’amour voulait vraiment dire avant de devenir papa.

“Je ne connaissais pas cette promesse d’amour inconditionnel avant, donc ça fait vraiment juste de connaître un côté de moi que je n’ai jamais connu auparavant. Revel est l’enfant le plus incroyable.”

