Matthew Morrison et Cheryl planifient une rencontre avec des enfants

Matthew Morrison et Cheryl prévoient une date de jeu pour leurs fils, car les deux enfants ont à peu près le même âge et sont de bons amis.

L’acteur de 41 ans et le chanteur de “ Parachute ” travaillent ensemble sur le jury du concours de danse britannique “ The Greatest Dancer ”, et Matthew – qui a un fils Revel, deux ans, avec sa femme Renee Puente – a maintenant révélé qu’ils ” re envisage d’amener leurs fils respectifs à un centre de jeu ensemble.

Lorsqu’on lui a demandé si Revel était ami avec le fils de Cheryl, Bear, âgé de deux ans – qu’elle a avec son ex-partenaire Liam Payne – Matthew a dit: “Oui, je pense que Bear a environ six mois de plus que le révérend. Nous n’avons pas eu la chance l’année dernière, mais nous prévoyons tous d’aller dans un centre de jeu avec eux cette fois. ”

L’alun ‘Glee’ peut parfois avoir du mal à équilibrer sa carrière avec sa vie de famille, mais dit qu’il met toujours sa famille au premier plan et “ralentira” son travail afin de passer du temps avec son fils.

Lorsqu’on lui a demandé s’il trouvait difficile d’équilibrer les voyages pour le travail et la vie de famille, il a expliqué: “C’est un peu ce qui a toujours été pour moi. Mais maintenant, avec l’ajout d’un enfant, c’est un peu différent. Cela m’a ralenti au travail en une belle façon. Si je dois quitter la maison, alors je vais tirer le meilleur parti du voyage que possible. Je vais travailler mes fesses et le prendre. Parce que je ne veux pas être loin de mon fils. ”

Même lorsque Matthew voyage entre le Royaume-Uni et New York pour le travail, sa femme et son fils s’assurent toujours de lui rendre visite, et ne passent pas plus de deux semaines sans se voir.

L’acteur de ‘Music and Lyrics’ a déclaré à The Sun le magazine Fabulous de dimanche: “Nous partageons notre temps entre le Royaume-Uni et New York. Je fais essentiellement six mois ici et six mois là-bas. Ma femme venait avec moi pendant tous mes voyages, mais il est tellement plus difficile de voyager avec un enfant. Nous ne sommes jamais allés plus de deux semaines sans nous voir et nous essayons donc de rester au maximum une semaine. “

