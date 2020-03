Matthew Morrison veut garder la romance vivante dans son mariage

2020-03-01 22:00:05

Matthew Morrison s’efforce de “garder la romance vivante” dans son mariage avec Renee Puente, car c’est un “homme romantique” qui aime “doucher” son conjoint “avec amour”.

Matthew Morrison s’efforce de “garder la romance vivante” dans son mariage.

L’alun ‘Glee’ est marié à Renee Puente depuis 2014 et a déclaré qu’il était un “homme romantique” qui aime “doucher” son conjoint “avec amour”, car il estime qu’il est important de maintenir l’étincelle dans un mariage.

Il a dit: “Je suis un homme romantique et j’aime garder la romance vivante. Je pense que c’est si facile quand on tombe amoureux de quelqu’un, mais garder la romance vivante sur une longue relation est la partie difficile, et c’est là que le travail doit entrer.

“Heureusement, je n’ai pas l’impression que cela fonctionne pour moi. Je vais toujours trouver des moyens de doucher mon partenaire avec amour.”

Matthew a un fils de deux ans, Revel James Makai, avec Renee, et dit qu’accueillir le tot dans le monde en octobre 2017 était l’une des “choses les plus romantiques” qu’ils aient jamais faites.

Lorsqu’on lui a demandé un exemple de ses gestes romantiques, la star de 41 ans a déclaré: “Eh bien, je lui ai donné un bébé! C’est un bon cadeau d’amour. Je pense que la chose la plus romantique que j’ai faite est de voyager. J’adore voir le monde avec ma femme, et j’aime la surprendre avec des voyages quand elle ne sait pas où nous allons.

“Nous allons nous présenter à un aéroport et je vais essayer de garder une surprise aussi longtemps que possible, assis à la mauvaise porte jusqu’à ce que le vrai vol soit sur le point de décoller, le coupant super fin. Ensuite, je suis instantanément en pensant au prochain geste romantique. ”

Le juge «Greatest Dancer» est un père de terrain et veut enseigner aux autres hommes comment être co-parent, ainsi que «comment faire l’amour à leur femme».

S’adressant au magazine Sunday Mirror’s Notebook, il a expliqué: “J’adorerais enseigner aux hommes la masculinité moderne! J’ai l’impression que les hommes devraient être beaucoup plus impliqués dans l’éducation de leurs enfants. Les femmes travaillent plus et ce devrait vraiment être une co -situation parentale.

“Je veux être un exemple pour les gars sur la façon de romancer leur femme. Je pourrais commencer à faire des séminaires sur le côté. Tous les gars qui ont besoin de mon aide, envoyez-moi un message.”

