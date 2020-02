Matthew Perry est le dernier «ami» à rejoindre Instagram

Matthew Perry a finalement jeté son chapeau dans l’anneau Instagram jeudi.

L’acteur est la dernière co-star de “copains“pour rejoindre l’application de médias sociaux, en suivant Jennifer Aniston, qui a amassé un million de followers record en cinq heures après son inscription en octobre de l’année dernière.

Bien qu’il n’ait encore rien publié, il a déjà une bonne part de followers aussi, avec sa lecture bio, ala Chandler Bing, “Qu’est-ce que c’est, mon compte Instagram?”

Perry a suivi les membres de la distribution de la sitcom emblématique – Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc et David Schwimmer – et une poignée d’autres, dont Robert Downey Jr., Reese Witherspoon, Kate Hudson et Hank Azaria.

Il a également suivi l’agent de talents Molly Hurwitz, qui sortirait avec la star de “The Whole Nine Yards”.

Kudrow n’a pas tardé à souhaiter la bienvenue à Perry sur Instagram alors qu’elle a posté une adorable photo de retour de la paire avec la légende: “Enfin !!! Ouais !! Je n’en crois pas mes yeux MES YEUX Bienvenue sur Instagram @ mattyperry4 #friendsforlife.”

Perry a dévoilé sa nouvelle tentative mardi, en tweetant, “Big news coming …”, ce qui, bien sûr, a incité les fans à spéculer sur l’arrivée d’une réunion “Friends”.

Pendant ce temps, Aniston a temporairement cassé Instagram lorsqu’elle a annoncé son arrivée sur la plateforme.

Les utilisateurs de médias sociaux ont été redirigés vers une page qui disait “Désolé cette page non disponible” après avoir tenté de suivre l’acteur de “The Morning Show”.

“Nous sommes conscients que certaines personnes rencontrent des problèmes suite à la page de Jen – le volume d’intérêt est incroyable! Nous travaillons activement sur une solution et espérons que la page sera de nouveau opérationnelle sous peu”, a déclaré un porte-parole d’Instagram dans un communiqué à le temps.

Son premier post était une photographie étonnante de la distribution des “Amis” qui balançait d’énormes sourires après un dîner, avec la légende “Et maintenant, nous sommes aussi des AMIS Instagram. HI INSTAGRAM 👋🏻.”

