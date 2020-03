Maurice Benard dit que le jumelage de Sonny et Brenda «ne fonctionnait pas» pour lui au début

Sonny Corinthos n’est pas seulement l’un des plus grands personnages de l’histoire de l’Hôpital général, mais l’un des personnages les plus mémorables de l’histoire du feuilleton dans son ensemble. Depuis des années, les fans adorent l’association entre Sonny et le personnage de Brenda Barrett. Mais le portraitiste de Sonny, Maurice Benard, a révélé qu’il n’était pas à l’origine dans le couple.

Maurice Benard et Vanessa Marcil sur «l’Hôpital général» en 1997 | Cathy Blaivas / Walt Disney Television via .

Sonny et Brenda sur «l’hôpital général»

Bien que la romance la plus notable et potentiellement la plus populaire de Sonny Corinthos soit sa relation avec Carly Corinthos, Brenda Barrett est une autre des grandes amours de Sonny.

Les deux personnages ont fait leurs débuts à la même époque, Brenda apparaissant pour la première fois en 1992 et Sonny en 1993.

Malgré le fait que Sonny et Brenda n’aient jamais eu d’enfants ensemble et Brenda n’a pas été à l’émission à temps plein depuis plusieurs années. sont l’un des couples les plus populaires de toute l’histoire américaine du feuilleton de jour.

Sur la raison pour laquelle les fans aiment Sonny et Brenda ensemble, Marcil a déclaré dans une interview en 2011: “Je ne regarde pas mes scènes dans la série, donc je ne sais pas ce que les autres voient, mais je sais ce que je ressens en travaillant avec Maurice”, a-t-elle expliqué. m’a dit. “C’est comme écouter de la musique. Il me fait me sentir à nouveau comme un enfant, instantanément. Je pense que c’est une dynamique intéressante. Quelqu’un qui vous fait sentir comme un enfant. comme ton premier amour. Quel que soit votre âge, ils vous ramènent toujours à ce sentiment, cette première rougeur d’amour. C’est ce que je ressens pour Maurice dans la vraie vie. Il est semblable à Dieu pour moi, donc ça peut passer. Je pense que c’est à cause de lui, mais je pense que ça peut aussi être parce que je ressens tellement pour lui que ça passe. “

Brenda n’est plus sur la toile depuis 2013, lorsque le personnage était la dernière fois dans la série.

Le jumelage sera couvert dans les prochains mémoires de Benard

Benard continue de révéler les détails de ses mémoires, Nothing General About It, qui seront publiés plus tard cette année. Cette fois, Benard a évoqué les débuts du premier couplage entre Sonny et Brenda.

L’acteur a écrit: «Wendy Riche et Claire Labine ont pensé que ce serait une bonne idée de réunir Sonny et Brenda. Le public était au rendez-vous! Au début, j’ai dit à mon amie Vanessa que ça ne fonctionnait pas pour moi. Elle aurait pu me dire d’aller en enfer, mais elle a choisi de travailler son cul, parce qu’elle était tellement déterminée. J’étais très fier d’elle et du reste, comme on dit dans le show-business, «c’est de l’histoire». »

Nothing General About It devrait sortir le 7 avril 2020. L’Hôpital général est diffusé en semaine sur ABC.