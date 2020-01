Maurice Benard voulait-il ce triangle amoureux surprenant pour Sonny qui comprenait Brenda?

Sur General Hospital, le personnage de Sonny Corinthos a principalement été dans deux grandes relations sur le feuilleton de jour. Dans l’une de ces relations, Sonny a-t-il jamais risqué de perdre l’une d’entre elles en raison de l’interpellation de son fils?

Vanessa Marcil, Derk Cheetwood, Maurice Benard et Laura Wright sur «l’Hôpital général» en 2013 | Rick Rowell / Walt Disney Television via .

Les grands amours de Sonny

Sonny a été avec beaucoup de femmes à Port Charles, mais sa relation la plus ancienne et la plus fréquente est avec Carly Benson Corinthos (Sarah Brown, Tamara Braun, Laura Wright). Les deux ont un fils biologique à Morgan Corinthos (qui est actuellement décédé) et Sonny a également adopté le fils de Carly, Michael.

Son autre grande romance est avec Brenda Barrett (Vanessa Marcil). Les deux n’ont jamais eu d’enfants ensemble, mais Sonny et Brenda sont l’un des couples les plus populaires de toute l’histoire du feuilleton aux États-Unis.

Sonny a également des enfants avec Alexis Davis, Ava Jerome et Olivia Falconeri. Il avait également une fille mort-née avec la fille d’Alexis, Sam McCall. Cependant, Sonny n’avait pas de relations profondes ou longues avec aucun d’entre eux comme il a Carly et Brenda.

Réflexions de Maurice Benard sur ce triangle amoureux

Dans une interview de 2011, Benard a été interrogé sur un lien potentiel entre son fils avec Olivia, Dante Falconeri, et l’un de ses partenaires les plus notables, Brenda.

«Je suis d’accord avec vous sur leur connexion. Il pourrait être intéressant. En ce moment, tout tourne autour de Sonny et Brenda, mais qui sait ce qui va se passer? », A déclaré l’acteur.

Il a poursuivi: “C’est drôle que vous posiez des questions à ce sujet parce que l’autre jour, nous tournions tous les trois une scène et Vanessa plaisantait un peu en répétition et toucha le visage de Dominic d’une manière romantique. Et je me tiens là en pensant: “Qu’est-ce qui se passe?” Ce serait tellement bizarre que nous allions dans cette direction … Mais ça ferait du bon drame. Et tout tourne autour du drame! “

Le personnage de Brenda n’est plus sur la toile depuis sa dernière apparition en 2013.

