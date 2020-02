Max Greenfield de ‘New Girl’ reçoit toujours des tweets sur son rôle dans ‘Gilmore Girls’

Max

Greenfield a eu une carrière télévisuelle assez réussie à tous points de vue. Il

paru dans The O.C. pour un

épisode en 2007. En 2008, il était un personnage récurrent dans Freeform’s Greek, une série qui a suivi la vie de

étudiants du collégial impliqués dans le système grec. La même année, il a

rôle de Nick Pepper dans Ugly Betty.

Plus tard, il rejoindra le casting de New

Girl, le spectacle qui a assuré Greenfield

était facilement reconnaissable. Avant tout cela, cependant, Greenfield est apparu dans Gilmore Girls, et les fans ne sont pas sur le point de le laisser l’oublier.

Greenfield est apparu sur Gilmore

Les filles bien avant New Girl

New Girl a été créée en 2011 et Schmidt est devenu un favori instantané des fans.

Bien sûr, il était censé être une «douche», mais il était clair dès le départ que Schmidt

était bien plus compliqué que ça. Pendant sept saisons, les fans ont regardé Schmidt

développer et changer. Ils l’ont regardé trouver la femme de ses rêves et s’installer

vers le bas. La représentation de Greenfield a été inspirée, mais beaucoup de gens se souviennent encore

lui d’un peu sur Gilmore Girls.

En 2003, Greenfield a pris une

rôle mineur dans Gilmore Girls. Il est apparu dans exactement un épisode sans

plus de 120 secondes, mais sa représentation d’un enfant d’université ivre reste mémorable.

Dans l’épisode «Poulet ou boeuf», Greenfield dépeint un ami de Dean

Forrester. Dean, prêt à épouser Lindsay dès le lendemain, tombe sur Luke’s

Diner, ivre avec ses amis. La seule réplique de Greenfield dans l’émission était de savoir comment

son nom était Luke aussi, et que lui et Luke

Les Danois devraient créer un club.

Greenfield reçoit toujours des tweets

jouer l’autre Luke

Greenfield n’a peut-être pas envisagé

la partie conséquente à l’époque, mais les fans de Gilmore Girls oublient rarement

n’importe quoi. Greenfield est apparu sur People’s Couch Surfing

et a discuté de son rôle Gilmore Girls. Apparemment, les gens sont toujours

tweeting à ce sujet.

Max Greenfield | Gabriel Olsen / FilmMagic

Lorsqu’il est pressé de savoir comment il s’est préparé pour le rôle de l’ivrogne, il insiste sur le fait qu’il n’agissait pas avec méthode. Greenfield a simplement déclaré qu’il venait de le faire et a agi ivre pendant toute la scène. Il s’en est plutôt bien sorti, et c’était probablement une bonne pratique. Une fois que Greenfield a endossé le rôle de Schmidt dans New Girl, il a dû se montrer ivre plusieurs fois. Après tout, les amis du loft n’ont jamais refusé de jouer à True American.

Les filles de Gilmore reviendront-elles

pour un deuxième réveil?

Bien que Greenfield ne reprenne probablement pas

un rôle dans Stars

Creux de sitôt, il est possible que les habitués de la série soient de retour

au moins une saison de réveil de plus. En 2016, Amy Sherman-Palladino, la

cerveau derrière Gilmore Girls, était complètement sans engagement au sujet

revenir pour une deuxième saison. Elle a dit à Vogue

que la saison racontait l’histoire que le casting et l’équipe voulaient raconter. N’importe qui

qui a regardé l’original de Netflix, cependant, sait que Sherman-Palladino

a laissé les fans avec un énorme cliffhanger.

Maintenant, quatre ans plus tard, il semble que la série se rapproche beaucoup d’une deuxième saison de renouveau. Sherman-Palladino aurait été en pourparlers avec Netflix sur le développement d’un deuxième redémarrage. On ne sait pas quand la série sera diffusée et quel scénario elle suivra. Bien que Greenfield ne reprenne pas son rôle minimal dans la série, les fans peuvent supposer qu’ils pourraient rattraper Luke, Lorelai, Rory et Emily Gilmore. Espérons que Melissa McCarthy rejoindra le casting pour reprendre son rôle de Sookie St. James dans une plus grande capacité cette fois-ci; c’est si cela se produit réellement.