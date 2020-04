Maya Hawke “ ennuyée ” par la génération des parents, aux prises avec l’auto-isolement: “ Je suis en deuil pour ma vie ”

Comme beaucoup d’Américains, “Stranger Things” étoile Maya Hawke va un peu fou et lutte au milieu des mandats d’auto-isolement en cours en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde.

Dans le même temps, elle a déclaré dans une nouvelle interview avec Nylon qu’elle était “tellement agacée” par la génération de ses parents. “Ils ont eu tellement de facilité, ils étaient tous juste élevés et roulaient dans des voitures cool et énergivores”, a-t-elle déclaré. “Détruire notre environnement et voter pour les mauvaises personnes, et ne pas avoir de guerres et pas de fléaux et pas de pandémies.”

En comparant leur situation à la situation actuelle, l’actrice de 21 ans a déclaré: “Nous sommes dans la vingtaine, nous sommes censés nous amuser, prendre de la drogue et faire la fête. Mais à la place … nous devons être inquiets de la mort de notre planète, et nous devons nous inquiéter de cette pandémie, et nous avons un président horrible, et c’est vraiment très irritant, et ils nous ont vraiment frappés. “

Une partie de la frustration de Hawke semble être le fait qu’elle venait de commencer sa vie indépendante avec son propre appartement à New York lorsque COVID-19 a bouleversé tous ses plans, envoyant la jeune fille de Uma Thurman et Ethan Hawke retour à la maison pour vivre avec et aider l’école à domicile ses quatre frères et sœurs plus jeunes.

Bien que son expérience à Hollywood soit loin de celle de l’Américain moyen, il y a toujours une résonance avec la génération Z qui voit ses jeunes rites de passage à l’âge adulte dépouillés et retardés indéfiniment en raison d’une crise mondiale sans précédent perturbatrice.

“J’ai déménagé et j’ai rassemblé toute ma vie et je suis devenu une personne”, a déploré Hawke. “Et cette maladie est comme, ‘Ha ha ha, je plaisante! Vous êtes un enfant, et vous vivez avec vos parents.'”

Admettant qu’il y a des jours qui incluent “une quantité importante de pleurs”, Hawke a déclaré que la vie dans l’auto-isolement est une combinaison désagréable “d’anxiété constante et de néant constant”.

Après l’arrêt de la production de la saison 4 de “Stranger Things”, Hawke est rentrée chez elle où elle partage son temps entre ses parents, divorcés depuis 2005. “Je suis en deuil pour ma vie”, a-t-elle déclaré, très consciente de son privilège. “C’est une blague. Je vais bien. J’ai beaucoup de chance. Mais totalement déprimé et confus.”

Elle a toutefois déclaré qu’elle avait néanmoins l’impression de traverser les étapes du deuil en essayant de traiter et de faire face à une réalité aussi écrasante. “J’étais en colère à ce sujet. J’étais dans le déni. Et puis j’ai négocié: je vais arranger ça! Et maintenant je suis en démission ou peu importe. Je suis juste un peu comme, c’est mon nouveau pour toujours, ” dit-elle.

