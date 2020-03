Maya Hawke «se débat» pour une position chanceuse

2020-03-27 12:30:07

Maya Hawke “lutte énormément” avec la “chance” de sa vie et veut redonner à d’autres qui ne sont pas aussi chanceux.

Maya Hawke “lutte énormément” avec la “chance” de sa vie.

La chanteuse et actrice de 21 ans – qui est la fille d’Ethan Hawke et d’Uma Thurman – donne une partie de sa vente de marchandises de son prochain premier album “ Blush ” à la banque alimentaire de New York parce qu’elle sait qu’elle est chanceux d’avoir un “système de soutien” aussi solide et veut aider ceux qui n’en ont pas.

Elle a dit: “Je lutte énormément avec ma chance dans cette vie.

«Je passe beaucoup de temps et d’énergie à réfléchir à la façon dont je peux prendre les cartes qui m’ont été distribuées et à transformer cette chance en bonnes choses pour les autres. Le moins que je puisse faire si je mets un record au milieu de cette période difficile est de donner une partie de l’argent aux personnes qui ont vraiment besoin de nourriture et d’aider en ce moment qui n’ont pas le système de soutien que j’ai. ”

La star de “Stranger Things” pense que ses parents “souffrent” beaucoup à cause de leur carrière car la nature d’Hollywood fait que les acteurs se sentent constamment “peu sûrs” et “vulnérables”.

Elle a déclaré à NME: “Mes parents, selon les normes de quiconque, ont dépassé le rêve de ce que serait le succès dans cette industrie et pourtant, ils souffrent tous les deux sans fin.”

«Vais-je jamais travailler à nouveau? Que vais-je faire pour mon prochain emploi? Suis-je totalement hors de propos maintenant? Suis-je trop vieux? Les pressions de cette industrie vous rendent incroyablement précaire et toujours vulnérable. ”

Quand elle était enfant, Maya aimait aller travailler avec ses parents – qui se sont séparés en 2006 – et ne s’est rendu compte que lorsqu’elle a commencé à agir elle-même que tout le monde ne partage pas son enthousiasme d’être dans les coulisses.

Elle a dit: “Mon endroit préféré était sur le plateau, derrière la caméra avec des écouteurs, en regardant les moniteurs tandis que ma mère et mon père faisaient la même scène 100 fois sous différents angles, juste assis et apprenant.

“Avant, je pensais que tout le monde voulait faire ça – j’ai appris depuis que non. J’ai amené les gens à réfléchir” Oh, tu vas aimer ça autant que moi “et ensuite je me rends compte” Oh non, tu veux rentrer à la maison, c’était terriblement ennuyeux et je te force à détruire ta journée. ”

Mots clés: Maya Hawke, Uma Thurman, Ethan Hawke

Retour au flux

.