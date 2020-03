Maya Jama: Les médias sociaux sont une bénédiction et une malédiction

2020-03-07 19:30:05

La présentatrice de la BBC, Maya Jama, a révélé qu’elle pense que les médias sociaux sont une “bénédiction et une malédiction”.

La présentatrice de 25 ans admet que des plateformes telles que Twitter et Instagram ont joué un rôle important dans sa carrière – mais elle reconnaît également qu’il y a un côté sombre et désagréable à être actif sur les réseaux sociaux.

Maya a expliqué: “Je n’aurais pas la moitié de mon travail sans les réseaux sociaux, mais tout ce que vous faites est sous un microscope massif. Ce n’est pas naturel d’entendre l’opinion de tant d’autres sur vous.”

La présentatrice a également déploré son horaire de travail agressif au début de sa carrière, affirmant qu’elle ne se sentait pas en mesure de prendre un congé.

Elle a déclaré à la BBC: “Il y a une mentalité de jours de congé.

“Je n’ai pas pris de vacances pendant les deux ans et demi ou trois ans [of my career] parce que j’avais peur de rater un emploi; et ça pourrait être ma grande pause.

“Maintenant, je me sens chanceux de pouvoir prendre un congé, mais il y a probablement des gens qui commencent tout juste et qui sont dans le même état d’esprit.”

Pendant ce temps, Maya avait précédemment révélé qu’elle se sentait “gênée” par son éducation.

La présentatrice a été élevée dans un domaine communal à Bristol, dans le sud-ouest de l’Angleterre, et pendant ses jeunes années, Maya hésitait à reconnaître sa modeste éducation.

Elle a partagé: “J’étais si timide ou gênée pour quiconque de savoir si je sortais d’un conseil municipal, ou si mon père était en prison … et en fait c’est ce qui me rend différent.”

Maintenant, Maya tient à encourager les jeunes à être ouverts et honnêtes au sujet de leur propre éducation.

Elle a dit: “Je veux que les gens sachent [those things], de sorte que s’il y a d’autres personnes dans la même situation que moi, elles peuvent être comme … “Je pensais qu’il n’y avait aucun moyen que je puisse faire ça, mais elle l’a fait.” “

