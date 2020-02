Maya Jama préfère commander un plat à emporter que de préparer son propre repas.

Maya Jama ne cuisine pas.

La présentatrice de 25 ans est souvent occupée le soir, alors elle préfère commander des plats à emporter plutôt que de passer plus de temps à préparer un repas avec tout ce qu’elle a laissé dans son réfrigérateur.

Elle a dit: “Je ne mentirai pas, je ne cuisine pas vraiment.

“Une grande partie de mon travail de DJ ou d’hébergement a lieu le soir, donc quand je rentre, je suis assommé.

“Je vais regarder le contenu de mon frigo et penser:” Je pourrais passer des siècles à essayer de cuisiner tout cela et être encore plus fatigué à la fin, ou commander rapidement quelque chose. ”

“Je suis une reine de Deliveroo! Mes meilleurs choix sont Five Guys et Papa Johns car il ouvre très tard.”

Lorsque le chauffeur lui laisse la nourriture de Maya, il ne sera pas surpris de la retrouver dans sa robe de chambre.

Elle a admis: “Ma robe de chambre est l’un de mes biens les plus précieux.

“Deux de mes amis m’ont acheté un Versace pour mon anniversaire et j’y vis.

“C’est rose vif et tellement extra. C’est ridicule mais j’adore. Tu me trouveras rouler dedans le soir.”

Maya s’inquiète de ne pas dormir suffisamment, mais elle essaie de changer ses habitudes nocturnes afin d’être à son meilleur.

Elle a déclaré au magazine Grazia: “Mon corps fonctionne pour le moment avec très peu de sommeil mais vous passez par des phases.

“J’essaie de reprendre une routine de huit heures par nuit parce que cela signifie que je réussis mieux.

“J’ai un vaporisateur de lavande pour mon oreiller et j’aime aussi prendre un long bain, très chaud qui m’apaise vraiment.

“Un lit douillet et des draps frais aident aussi. J’ai mis mon téléphone en mode avion, j’ai réglé mon alarme et je suis éteint.”

