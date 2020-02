Maya Rudolph et Kristen Wiig craquent pour la présentation des concerts en audition

Le soir des Oscars, il est généralement un peu tard pour essayer d’impressionner l’Académie.

Mais cela ne s’est pas arrêté Maya Rudolph et Kristen Wiig d’utiliser leur moment de présentation pour auditionner pour tous les réalisateurs réunis dimanche au Dolby Theatre de Los Angeles.

Remise des trophées pour la conception de costumes et la conception de production, quelque chose semblait initialement mal lorsque le duo est monté sur scène avec un visage aigre.

“Ce soir, nous allons honorer le travail … tu sais quoi? Je ne peux pas le faire,” se coupa Kristen.

“Parce que nous sommes bouleversés,” intervint Maya. “Ooh, nous sommes bouleversés,” la soutint son amie.

“Nous sommes PO’d. Je vois rouge. Je suis T’d off. Je suis cuit à la vapeur. Je suis désolée, nous sommes trop contrariés pour le faire,” cracha Maya, avant que les deux ne s’éloignent. la scène … seulement pour s’arrêter sur leurs traces et revenir avec de jolies expressions suffisantes.

“Les gars … nous ne sommes pas fous”, a révélé Kristen. “C’était un acte.” “Nous agissions”, a confirmé Maya.

Kristen – elle-même nominée aux Oscars, grâce à son scénario original “Bridesmaids” – a expliqué: “Nous savons juste qu’il y a beaucoup de réalisateurs ici ce soir”, alors que la caméra tournait autour de Martin Scorsese et Quentin Tarantino essayant de retenir le rire.

“Nous voulions juste qu’ils sachent que nous faisons plus que de la comédie”, a poursuivi Maya – avant que les ennuis ne se reproduisent.

“Oh, c’était ma ligne,” marmonna Kristen avant que Maya ne se retourne contre elle: “Eh bien, je suppose que c’est la mienne maintenant, fils!”

“Comment le saurais-tu?! Tu étais toujours parti quand j’étais petit!” Kristen cria en retour – avant que la suffisance ne revienne.

“Vous voyez? Agir”, se vantaient-ils, alors que Scorsese faisait irruption dans le public.

La paire n’était même pas presque terminée; après avoir remis l’Oscar du meilleur design de production à Barbara Ling et Nancy Haigh pour “Once Upon A Time … In Hollywood”, ils ont sûrement séduit tous les directeurs musicaux du public (mais peut-être pas une Billie Eilish à l’air confus) ) avec un fantastique montage musical, que vous pouvez découvrir ci-dessous!

