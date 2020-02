MCU aurait publié un film solo sur le plus célèbre héraut de Galactus

Alors que plusieurs points de vente ont suggéré que Galactus viendrait menacer les Avengers (et d’autres héros à paraître), il ne pourrait pas entrer dans le paysage, ou devenir le prochain grand méchant, pendant un certain temps. Bien que les acteurs de Liam Neeson et d’Emma Thompson aient tous deux fait l’objet de rumeurs pour le rôle, il est difficile de savoir qui jouera le personnage et comment il ou elle fera une introduction. Pourtant, des rapports récents suggèrent que l’un des hérauts les plus célèbres de Galactus pourrait installer l’entrée de Galactus dans l’univers cinématographique Marvel (MCU).

Lancement du DVD “Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer” | Gary Gershoff / WireImage

Marvel Insider Mikey Sutton – connu pour avoir publié des informations crédibles avant toute annonce officielle – a récemment renversé les grains sur une ramification Fantastic Four. Il semble que Silver Surfer arrive sur le MCU. Et, vous ne présentez pas Silver Surfer – un homme forcé de travailler pour Galactus pour protéger sa famille – sans trouver un moyen de faire entrer Galactus dans l’image en tandem ou peu de temps après.

Norrin Radd (le Silver Surfer) pourrait venir au MCU

Mikey Sutton a récemment profité de Geekosity: All Things Pop Culture pour partager son dernier scoop d’initié. Il a déclaré aux fans ce qui suit:

Il est la seule personne qui peut sauver sa planète et son amant de l’appétit cosmique d’un dieu affamé.

Son nom est Norrin Radd, un jeune astronome de Zenn-La. Lorsque Galactus apparaît soudain, voulant, ayant besoin de consommer son monde, Radd passe un accord avec lui pour empêcher leur existence de se retrouver dans son système digestif. Radd devient le héraut de Galactus le Silver Surfer, son éclaireur galactique à la recherche de planètes pour se régaler. Cette origine fait partie des tragédies classiques de Marvel Comics pendant l’âge d’argent, et Kevin Feige prévoit de l’adapter le plus fidèlement possible pour le MCU.

Mikey Sutton

Selon Sutton, Kevin Feige souhaite adapter cette histoire d’origine, en gardant la tradition de la bande dessinée parfaitement intacte. Et, étant donné que les Quatre Fantastiques (et de nombreux personnages associés) n’ont pas encore fait leur apparition MCU (et puisque la fusion Fox / Disney a placé les personnages entre des mains compétentes), il n’y a aucune raison que cette histoire doive être ajustée pour s’adapter au courant paysage. Avec ces personnages, Feige et Cie travaillent avec une ardoise vierge et peuvent diverger ou émuler les bandes dessinées à leur guise.

De quoi parlera le film solo Silver Surfer?

Sutton note que Marvel Studios développera un film solo pour le personnage, par opposition à une apparition unique (ou répétée) dans un film Fantastic Four. Le film se concentrera sur le Silver Surfer et les «problèmes qui l’attendent quand il atterrit sur terre et finit par se battre contre Thor et The Thing dans les rues et le ciel de New York».

Si cette intrigue ci-dessus s’avère exacte, The Thing peut être l’un des premiers membres de Fantastic Four à apparaître sur l’écran argenté et Thor peut se retrouver en partenariat avec un autre être immensément puissant. Cependant, Mighty Thor de Jane Foster prendra-t-il la place du Dieu du Tonnerre? Thor: Love and Thunder fera probablement ses adieux à Hemsworth, donc tout reste à voir.