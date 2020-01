MCU peut changer l’histoire d’origine de ce personnage bien-aimé de X-Men pour l’adapter à la chronologie actuelle après “ Avengers: Fin de partie ”

Depuis la fusion Fox / Disney et l’acquisition par ce dernier d’entités auparavant interdites, les fans se demandent comment le Marvel Cinematic Universe (MCU) va inaugurer des mutants et les Fantastic Four. Une théorie prétend que Reed Richards (M. Fantastic) deviendra le mentor de Peter Parker. Encore une autre théorie prétend que Wolverine et Hulk apparaîtront à l’écran dans un face-à-face épique après Avengers: Fin de partie.

Président de Marvel Studios Kevin Feige | Jesse Grant / . pour Disney

Quels que soient les plans, Kevin Feige and Co. devra peut-être bricoler des arcs traditionnels s’ils prévoient d’intégrer certains X-Men dans la chronologie actuelle. En fin de compte, l’histoire d’origine de Magneto peut présenter un problème de chronologie si le studio prévoit de présenter le mutant dans toute sa gloire magnétisante. À moins que Marvel ne décide de poursuivre le personnage via l’une des chronologies alternatives présentées dans Avengers: Fin de partie, un problème de logistique est en jeu. Il sera un peu vieux pour un séjour réaliste et prolongé.

De récents rapports d’initiés suggèrent également que Marvel pourrait chercher à aller dans une direction différente – en ce qui concerne les choix de casting. Ainsi, il est plausible que l’histoire d’origine de Magneto puisse se rapprocher étroitement de l’inspiration des droits civils à la base de sa caractérisation, ainsi que de sa relation avec le professeur X. Commençons par le récit bien connu et travaillons notre chemin vers le potentiel arc futur.

L’histoire d’origine de Magneto ferait de lui plus de 90 dans la chronologie actuelle du MCU

Magneto est traditionnellement dépeint comme un adolescent survivant de l’Holocauste. Cependant, si le MCU poursuit cette intrigue, il aurait plus de 90 ans dans la chronologie actuelle. Sans oublier, compte tenu du blip de cinq ans, il pourrait être près de 100.

Bien que les mutants ne vieillissent pas aussi rapidement que les humains, une Magnéto survivante qui arrive sur le champ de bataille à 100 ans semble un peu farfelue, non? Bien que Magneto soit façonné par ce qu’il vit en tant qu’adolescent survivant de l’Holocauste – jetant les bases du gars parfois bon, parfois méchant qu’il devient parmi les mutants, le MCU peut choisir d’aller dans une autre direction. Au lieu de cela, Marvel Studios peut mettre en évidence la base des droits civils au cœur de la dynamique entre Magneto et le professeur X.

Stan Lee a expliqué une fois au Guardian pourquoi il aimait l’idée derrière les X-Men. Il a expliqué qu’ils défendaient les humains – ceux qui ont rejeté leur existence et ont déclaré: «Cela les a non seulement différenciés, mais c’était une bonne métaphore de ce qui se passait avec le mouvement des droits civiques dans le pays à cette époque. ”

Et si Magneto s’alignait sur Malcolm X et que le professeur X s’alignait sur Martin Luther King Jr. pendant le mouvement des droits civiques?

Magneto incarnerait l’archétype Malcolm X du mouvement des droits civiques, tandis que le professeur Xavier reflète Martin Luther King Jr.Combinant cette dynamique polarisée, les personnages pourraient être des adolescents pendant le mouvement des droits civiques, et une guerre contre les mutants pourrait se produire en tandem avec le mouvement. Et, Magneto soutiendra d’apporter des poings à la lutte contre les humains, tandis que le professeur X encourage les manifestations pacifiques et la discussion.

Et, depuis que le mouvement des droits civiques a commencé dans les années 40 et s’est poursuivi jusque dans les années 60, un professeur X et Magneto mature (mais pas presque décédé) pourrait faire une entrée dans le MCU. Ils doivent juste être jeunes dans les années 60.

Sans oublier, We Got This Covered a déjà suggéré que Marvel Studios lorgne des personnes de couleur pour représenter les mutants emblématiques, avec Denzel Washington en lice pour Magneto. Marvel ira-t-il avec le lien des droits civils sur l’histoire de l’origine de l’Holocauste dans quelques années, lorsque Avengers: Fin de partie n’est qu’un simple souvenir?