MCU pour racheter ce personnage dans ‘Thor: Love and Thunder?’

L’univers cinématographique Marvel (MCU) a toujours été plutôt habile à caractériser ses héros – fournissant à la plupart des Avengers des histoires intrigantes, des conflits internes complexes et des arcs narratifs pleins de suspense. Tony Stark est passé d’un égoïste à un sauveur désintéressé, terminant son voyage avec un dénouement déchirant dans Avengers: Fin de partie. Black Widow est passée d’une femme sans famille à une femme désireuse de placer la cellule familiale d’un autre homme avant sa propre vie. Steve Rogers a découvert ce que signifie «avoir une vie» et la liste s’allonge encore et encore.

Président de Marvel Studios Kevin Feige, directeur Taika Waititi, Natalie Portman, Chris Hemsworth et Tessa Thompson de «Thor: Love and Thunder» de Marvel Studios | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

Malheureusement, tous les méchants du MCU n’ont pas reçu des illustrations aussi illustres. Alors que les méchants sont censés être les méchants – défiant les héros et faisant échec à leur identité – ils devraient également posséder des motivations personnelles pour la trahison, la torture, la domination du monde, etc. gris ou existant pour une raison autre que de s’opposer (par exemple, Killmonger et Thanos). Cependant, la plupart ont été un peu décevants, et l’une des plus grandes déceptions a été Hela in Thor: Ragnarok. Mais, si les rapports d’initiés concernant le possible retour de ce personnage sont exacts, Marvel Studios peut essayer de créer un arc de rédemption pour la méchante fille noire et blanche de Cate Blanchett.

“Thor: Ragnarok” a gâché les talents oscarisés de Cate Blanchett dans le MCU

Alors que Cate Blanchett était capable de sashay et de gronder aussi bien que le prochain gagnant des Oscars – tuant sans hésitation et revendiquant le pouvoir avec efficacité et implacabilité – son personnage manquait d’individualité.

Hela était simplement «mauvaise», nourrissant une rancune séculaire et une histoire d’abandon parental cliché qui n’a jamais vraiment reçu sa chance sous les projecteurs – d’une manière émotionnellement satisfaisante ou narrative significative.

Hela – la déesse de la mort – est rapidement devenue une caricature, contrairement à un personnage: une version dramatisée de la méchanceté, en elle-même, revêtue de cuir noir, d’un casque noir et d’un maquillage noir sous les yeux. Le problème: les couleurs sombres, un air de supériorité et une tendance à l’apathie ne font pas un méchant apparentable; ils font un méchant destiné à perdre. Ils font un méchant qui n’est pas considéré comme une personne, mais simplement comme l’adversaire. Cependant, Marvel Studios peut chercher à se racheter; le studio cherche peut-être à donner à son lauréat d’un Oscar le script qu’elle méritait au départ.

Cate Blanchett peut revenir en tant que Hela dans «Thor: Love and Thunder»

Des rapports récents de We Got This Covered suggèrent que Hela pourrait revenir au MCU via Thor: Love and Thunder. Et, comme son cadavre n’a jamais été montré à l’écran, c’est possible.

Le média poursuit en notant qu’à son retour, elle travaillera probablement aux côtés de nos héros pour sauver New Asgard. Elle ne deviendra pas un héros; elle sera plutôt obligée de faire équipe avec Thor, dans le but de protéger ses intérêts personnels.

Un tel récit pourrait facilement trouver un moyen d’explorer ce personnage plus en profondeur, permettant des conversations entre Hela et Thor qui ne progressent pas au combat, car ils auront besoin de l’aide de l’autre pour gagner. Les conversations signifient des détails, et des détails pourraient signifier que cette caricature devient enfin un personnage.