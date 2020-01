MCU pour suivre ou s’écarter des bandes dessinées?

Lady Sif – interprété par Jaimie Alexander dans Thor et Thor: The Dark World – a disparu de la franchise God of Thunder de Thor: Ragnarok. Les conflits de programmation (entre autres) auraient empêché les représailles d’Alexander Marvel Cinematic Universe (MCU), car elle devait tourner Blindspot en même temps que Ragnarok commençait le tournage. Cependant, Lady Sif est une figure vitale de la mythologie nordique, et l’héritage historique de son personnage mérite un retour à la franchise. Sans oublier, des rapports récents de sources privilégiées et des propos de Jaimie Alexander suggèrent des représailles dans Thor: Love and Thunder.

Président de Marvel Studios Kevin Feige, directeur Taika Waititi, Natalie Portman, Chris Hemsworth et Tessa Thompson de «Thor: Love and Thunder» de Marvel Studios | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

Selon des sources proches de We Got This Covered – les mêmes qui savaient que Moon Knight venait au MCU et que Black Mask serait gay dans Birds of Prey – ont rapporté qu’Alexander reprendrait Lady Sif dans Love and Thunder. Sif aiderait Jane Foster et Valkyrie à défendre New Asgard contre les menaces qui devraient émerger. Cependant, comment Jaimie Alexander se sent-il à l’idée de revenir? L’actrice est à bord?

Jaimie Alexander à son retour en tant que Lady Sif pour «Thor: Love and Thunder»

Comme le note CinemaBlend, Jaimie Alexander a fait part de son intérêt pour le retour à la franchise lorsque les discussions concernant l’intérêt amoureux de Valkyrie ont fait surface sur les réseaux sociaux.

Alexander a répondu à un fil sur Twitter concernant la reine de Valkyrie; en tant que roi d’Asgard, Valkyrie aura besoin d’une reine – une tout aussi puissante, intelligente et volontaire. Alexander a levé la main en option, car qui serait mieux pour le rôle que Sif?

Alors que les fans étaient contrariés que Lady Sif ne puisse pas apparaître à Ragnarok, ils devraient être reconnaissants que des conflits d’horaire aient empêché son retour, car elle serait probablement morte aux côtés des Warriors Three (quand Hela les a éliminés en quelques secondes) . C’est probablement en raison de conflits d’horaire que le personnage est toujours en vie; cependant, si elle revient, à quoi servira-t-elle le récit? Dans les bandes dessinées, elle a épousé Thor.

Lady Sif et Thor sont des amoureux de la mythologie nordique; qu’est-ce que le MCU a en magasin?

Bien que Lady Sif puisse apparaître comme l’intérêt amoureux de Valkyrie, les fans se sont toujours plaints du manque d’alchimie entre Thor de Chris Hemsworth et Jane de Natalie Portman. Cela signifie que le MCU pourrait décider de jumeler Thor avec une actrice avec laquelle il se vantait de la chimie solide dès le début: Alexander.

Lady Sif et Thor finissent par se marier dans les bandes dessinées, et certains fans soutiennent (dans des discussions reddit), qu’une dynamique romantique entre les deux a été évoquée dans Dark World, mais n’a jamais donné la chance de se développer en raison des problèmes de programmation ultérieurs.

Considérant que Lady Sif a un rôle si important dans la mythologie nordique, beaucoup conviennent que son personnage aurait dû recevoir une attention particulière dans le MCU – un voyage narratif et une dynamique de personnage qui reflètent sa valeur. Puisque Lady Sif n’a pas encore reçu une telle justification cinématographique – et Alexander est prêt à revenir – le MCU a une chance de corriger ce problème. Cependant, on ne sait pas si les scénaristes s’écarteront des bandes dessinées (faisant Sif Valkyrie’s Queen) ou les suivront dans l’espoir d’assurer une meilleure chimie entre les pistes. Le MCU pourrait simplement lui donner un arc qui n’implique aucun lien romantique…