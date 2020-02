MCU Super Bowl Spot révèle de grands détails sur des séries telles que ‘WandaVision’ et ‘Loki’ sur Disney +

Pendant le Super Bowl dimanche soir, Disney + a publié la première séquence complète de sa prochaine série télévisée Marvel Cinematic Universe, y compris The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision. Il comprenait également des informations sur Loki.

Elizabeth Olsen et Paul Bettany en 2019 | Albert L. Ortega / .

Voici ce qui se passera dans les nouveaux spectacles

The Falcon et The Winter Soldier suivront immédiatement après Avengers: Fin de partie alors que Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) «s’associeront dans une aventure mondiale qui testera leurs capacités – et leur patience », selon Disney +.

En ce qui concerne WandaVision, le service de streaming dit que la série «mélange le style des sitcoms classiques avec l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) – deux êtres super puissants qui vivent leur vie de banlieue idéale – commencent de soupçonner que tout n’est pas comme il semble. “

La publicité du Super Bowl révèle des images des spectacles

La publicité commerciale rapide de 30 secondes passe par beaucoup, il est donc difficile de comprendre des scénarios clairs. Mais d’après ce que nous pouvons dire, Falcon enfile le bouclier Captain America pour la première fois et le soldat d’hiver a un pistolet sur la tête de quelqu’un dans The Falcon in the Winter Soldier.

En ce qui concerne WandaVision, l’aperçu incroyablement trippy montre le duo rendant hommage à un certain nombre de sitcoms des années 1950 et 1960 et cela ressemble à un plaisir total. Et pour Loki, nous pouvons recueillir le moins de cet aperçu, mais il semble que le filou n’est pas bon, comme d’habitude.

Le Falcon and the Winter Soldier et WandaVision font leurs débuts plus tard cette année sur Disney +. Loki fera ses débuts en 2021 sur la plate-forme.