Medic Lorena Quaranta italienne étranglée par un petit ami qui pensait qu’elle lui avait donné un coronavirus

Un médecin italien a été étranglé à mort par son petit ami parce qu’il pensait qu’elle lui avait donné coronavirus, ont affirmé la police.

Lorena Quaranta, 27 ans, qui aidait la lutte dévastatrice du pays contre le virus mortel, est décédée aux mains d’Antonio De Pace, les médias locaux signalé.

Les flics ont dit qu’il avait avoué le meurtre parce qu’il pensait qu’il lui avait contracté COVID-19.

De Pace et le corps de sa petite amie ont été testés pour le virus – et sont revenus négatifs.

Lorsque la police l’a trouvé, De Pace avait déjà tenté de se suicider en se coupant les poignets. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital déjà assiégé, où les collègues de sa défunte petite amie ont réussi à lui sauver la vie.

le Université de Messine, où Quaranta étudiait pour devenir médecin, a déclaré qu’il espérait décerner un diplôme posthume.

L’Italie est l’un des pays les plus durement touchés au monde par COVID-19. Les cas signalés ont dépassé 110 000, tandis que 13 155 sont décédés; c’est 218 décès par million d’habitants, le taux le plus élevé de décès par coronavirus au monde.

Quelques jours à peine avant sa mort tragique, l’étudiante en médecine avait publié sur Facebook des appels à des amis pour l’aider dans la lutte paralysante contre le virus.

“Maintenant plus que jamais, nous devons faire preuve de responsabilité et d’amour pour la vie. Vous devez faire preuve de respect envers vous-mêmes, vos familles et le pays”, at-elle écrit.

“Vous devez penser et vous souvenir de ceux qui consacrent quotidiennement leur vie à soigner nos malades.”

“Restons ensemble tous ceux qui restent à la maison. Evitons que le prochain qui tombe malade soit un être cher ou nous-mêmes.”

