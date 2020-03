Meek Mill pense qu’il a déjà eu un coronavirus

2020-03-25 02:30:05

Meek Mill pense qu’il a peut-être attrapé un coronavirus à Noël car il était «extrêmement malade».

Meek Mill est convaincu d’avoir attrapé un coronavirus à Noël.

Le rappeur de 32 ans a révélé qu’il était “extrêmement malade” avec des “symptômes pseudo-grippaux” pendant la période des fêtes et, bien qu’il n’ait jamais reçu de diagnostic approfondi de la part des médecins, il pense qu’il a peut-être combattu le virus mortel .

Menant sur son compte Twitter mardi (24.03.20), il a déclaré: “J’étais extrêmement malade en décembre vers Noël avec des symptômes pseudo-grippaux … chaque jour, je me suis dit qu’une personne plus âgée ne pouvait pas survivre à ça! J’ai perdu 15 livres et pouvait à peine bouger! Je n’ai jamais été aussi malade … un médecin ne m’a jamais dit ce que c’était. (sic) ”

Un certain nombre de célébrités ont attrapé la maladie depuis qu’elle a commencé à se propager à l’extérieur de Wuhan, en Chine – d’où elle est originaire – au début de l’année et quelques stars plus âgées sont malheureusement décédées des suites du virus.

Tom Hanks et son épouse Rita Wilson ont révélé plus tôt ce mois-ci qu’ils avaient été testés positifs pour le virus – qui a tué plus de 16 000 personnes dans le monde – mais ils semblent maintenant sortir de l’autre côté et ont souligné l’importance de l’isolement.

L’acteur de 63 ans a écrit sur Twitter: “Hé, les amis. Deux semaines après nos premiers symptômes et nous nous sentons mieux. Le logement sur place fonctionne comme ceci: vous ne le donnez à personne – vous ne le recevez pas de Le bon sens, non? Ça va prendre un certain temps, mais si nous prenons soin les uns des autres, aidons où nous pouvons et renonçons à tout le confort … cela aussi passera. Nous pouvons comprendre cela. Hanx. ( sic) ”

Idris Elba et son épouse Sabrina Dhowre Elba ont également été testés positifs pour le virus.

L’acteur de 47 ans a récemment déclaré: “Ma femme et moi avons senti que c’était la bonne chose à faire, à partager avec vous.

“En ce moment cependant, je me sens bien.

“Je me suis réveillé ce matin, je n’ai eu aucun symptôme. Ma voix est un peu fatiguée … vérifiant ma fièvre deux fois par jour. Je me sens bien, je me sens bien. Je lis beaucoup à ce sujet. Vous savez, l’asymptomatique est ce que arrive. “

Mots clés: Idris Elba, Tom Hanks, Rita Wilson, Sabrina Dhowre Elba, Meek Mill

Retour au flux

.