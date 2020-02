Meek Mill pour être papa?

2020-02-06 01:30:05

Meek Mill a annoncé que son partenaire Milan Harris était enceinte de son enfant.

La petite amie de Meek Mill est enceinte.

Le rappeur de 32 ans a annoncé que son partenaire Milan Harris attend son bébé lors d’un échange houleux sur Twitter avec son ex-petite amie Nicki Minaj mercredi (05.02.20) après qu’elle l’ait traité de clown et l’a accusé de battre des femmes.

Il a fulminé: “La seule façon de tuer ma carrière est de dire que j’ai battu des femmes … parle de ton frère reconnu coupable de viol et tu as été connu et payé pour son avocat … ton petit frère a aussi touché cette petite fille Tu sais que je sais … tu veux que j’écrase avec ton petit ami et je ne le ferai pas.

«Tu es triste d’avoir voulu écraser ton homme parce que tu perds maintenant et que tout le monde dans l’industrie te connaît comme une mauvaise personne! Tu savais que ton frère violait cette petite fille, c’est pourquoi je me suis éloigné de toi!

“Entouré par un violeur qui parle quoi? Arrête de jouer, tu as choisi un bon moment pour dire que je t’ai jamais mis la main sur toi … toi plein de haine et toute l’industrie te connais plein de haine … et ton sac devient bas pour que tu veux me détruire.

“Je ne peux pas croire que vous, tous les joueurs de l’industrie, permettez à ces gens de survivre aussi longtemps dans le jeu en sachant qu’ils sont vraiment méchants et ont une mauvaise éducation … Tout le monde sait vraiment ce qui se passe! Je suis puissant, je n’ai jamais peur de parler! ”

Il a conclu dans un tweet supprimé depuis: “Ma fille est avec moi enceinte en me regardant tweeter à propos de mon ex est très clownesque … Sortie Ima. (Sic)”

La dernière confrontation de Meek et Nicki survient après que la rappeuse de 37 ans et son mari Kenneth Petty – qu’elle a épousé en octobre après moins d’un an de relation – auraient eu une “dispute” avec le hitmaker “Going Bad” sur un vêtement magasin le mois dernier.

Meek et Nicki sont datés de deux ans de 2015 à 2017.

