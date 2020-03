Megan Thee Stallion dit qu’Internet a conduit sa réussite professionnelle

2020-03-13 11:30:05

Selon Megan Thee Stallion, elle doit une grande partie de son succès à Internet.

Megan Thee Stallion pense qu’elle doit une grande partie de son succès à Internet.

La star du rap de 25 ans – qui a récemment sorti son nouvel album, ‘Suga’ – a développé un énorme succès sur les réseaux sociaux et YouTube, et cette popularité a contribué à son récent succès.

Le hitmaker “Hot Girl Summer” a déclaré au journal New York Times: “La principale raison pour laquelle je suis là aujourd’hui est à cause d’Internet, mais le plus fou c’est que je n’ai pas grandi en ligne.

“Ma mère jouait UGK, Biggie et Lil ‘Kim, et mon père était un grand fan de Three 6 Mafia, donc la musique que j’écoutais était déjà développée.

“Quand je suis devenu assez vieux pour maudire et raper, je me disais, qu’en penserait Biggie? Pimp C aimerait-il ça?”

Malgré sa popularité en ligne, Megan ne pense pas que sa musique reflète une approche d’enregistrement sur Internet.

Elle a déclaré: “Même si ma carrière se passe très bien grâce à Internet, mon style n’est pas nouveau.

“J’ai regardé de vieux DVD de personnes à Houston et des vidéos de gars en cercle, rappant, faisant du freestyle entre eux.”

Megan a récemment affirmé qu’elle avait toujours su qu’elle atteindrait le sommet de l’industrie musicale.

Elle a dit: “Quand vous êtes une personne confiante, vous n’essayez pas de vous frayer un chemin vers le sommet. Vous savez juste que vous [are] va naturellement le faire. ”

Megan a également révélé qu’elle espérait éviter tout conflit avec d’autres stars du rap féminin.

Elle a partagé: “En essayant de démolir quelqu’un d’autre, j’ai l’impression que cela ne me maintiendra pas dans ma position.

“J’ai l’impression que si je suis entré et que je suis sympa et que nous travaillons ensemble et que nous aidons, cela va nous garder tous les deux dans notre position.

“Pourquoi dois-je te démolir pour que je me sente mieux? Ce n’est pas le genre de personne que je suis.”

Mots clés: Megan Thee Stallion

Retour au flux

.