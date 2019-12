Megan Thee Stallion partage un message émotionnel et réfléchi des Fêtes à propos de la perte de sa mère et de sa grand-mère

Le rappeur Megan Thee Stallion a eu l'une des plus grandes années pour un nouvel artiste en 2020. Juste à temps pour Noël, l'artiste a partagé un message sur les réseaux sociaux à propos de sa défunte mère et grand-mère, dans l'espoir d'aider ses fans qui font également face à une perte cette saison de vacances.

Megan Thee Stallion | Efren Landaos / SOPA Images / LightRocket via .

Megan Thee Stallion a perdu deux personnes importantes dans sa vie cette année

Plus tôt cette année en mars, Megan Thee Stallion a pleuré la perte soudaine de sa mère. Holly Thomas, qui était également le manager du rappeur, luttait contre le cancer du cerveau. Thomas a également été rappeur plus tôt dans la carrière.

Elle a dit à Essence: «Je savais que je voulais être rappeur quand j'avais, comme, 5 ans. Ma mère était rappeuse. J'irais au studio avec elle, et cela m'a définitivement montré que je peux faire ça, je veux faire ça. Je me souviens de ma première fois à écouter des rappeurs comme Pimp C et Biggie, et à me dire: «Tout cela aurait l'air super cool si une fille le disait.»

Une des arrière-grands-mères de Megan, qu’elle qualifie d’une de ses grands-mères, est également décédée cette année.

Megan Thee Stallion publie une vidéo touchante sur Instagram

La veille de Noël, Megan a publié une vidéo sur Instagram, dévoilant l'impact de la mort de sa mère et de son arrière-grand-mère sur cette saison des fêtes. Elle a également profité de l'occasion pour envoyer de l'amour à ses fans qui pourraient vivre la même chose.

La publication Instagram se lit en partie: «C'est très difficile pour moi de m'ouvrir et d'être vulnérable la plupart du temps, mais je sais que je ne suis pas la seule personne à faire face à ces sentiments pendant les vacances. Je vois beaucoup de mes chaudasses me surveiller. Je me demande comment je vais et je me montre juste beaucoup d’amour et ça m’a vraiment ému. "

Elle a poursuivi: «Je suis définitivement toujours dans une mauvaise position en ce qui concerne le sujet de ma mère et arrière-grand-mère, mais ils m'ont élevé pour être fort, donc je vais continuer à être fort et les rendre fiers de moi. Je sais que la douleur est temporaire et je vais continuer à aller mieux et devenir la femme que ma mère savait que je pourrais être! N'oubliez pas d'essayer d'être toujours gentils avec les gens, vérifiez-les, élevez vos proches parce que vous ne savez jamais ce que les gens vivent en interne. »

Des célébrités envoient de l'amour à Megan Thee Stallion

De nombreuses célébrités et autres artistes ont commenté le message de Megan avec une énergie positive. Le chanteur et rappeur DaniLeigh a commenté: «Dieu donne aux plus puissants les défis les plus difficiles !!! Ils sont tous les deux si fiers de vous. »

«Oui à chaque mot. Priez jusqu'en haut », a déclaré la chanteuse et actrice Ryan Destiny. L'acteur et rappeur Romeo Miller a déclaré: «Et c'est pourquoi Dieu vous bénit. Restez fort et continuez à diffuser une énergie incroyable. Vous avez deux anges dont vous êtes très fiers. »

Nous pensons et envoyons des vibrations positives à tout le monde comme Megan qui pourrait souffrir d'une perte cette saison des Fêtes.