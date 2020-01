Meghan King Edmonds claque son ex pour que son sexe lui fasse honte après un trio

On y va encore une fois.

Les allers-retours entre Meghan King Edmonds et ex Jim Edmonds sur le nombre de triplettes qu’ils ont eues pendant leur mariage continue de se dérouler, Meghan se prononçant contre ses allégations et l’appelant pour son comportement présumé avec son “nouveau copain f-k”.

Cela a commencé lundi lorsque Meghan a révélé que les deux avaient un mariage à trois alors qu’ils étaient mariés, affirmant que c’était une chose unique et accusant Jim de sortir avec la femme qui les avait rejoints – quelqu’un que l’ancienne star des “Real Housewives of Orange County” a dit être sa ami. Jim a réfuté sa version des événements, affirmant que Meghan avait initié les triplettes à plusieurs reprises, l’accusant d’avoir eu des rendez-vous sans lui et affirmant que la femme en question n’était pas une amie de son ex.

Rattrapé? Bien. Maintenant, Meghan revient sur ses affirmations, disant Page six elle “n’a jamais rien initié”.

“J’ai accepté les choses parce que je pensais que c’était ce qu’il voulait. Je voulais me sentir aussi à l’aise que possible”, a-t-elle poursuivi. “Nous n’avons eu qu’un trio et une seule fois pendant notre mariage et c’était avec sa petite amie actuelle.”

“Je pense que sa tentative de me faire honte sexuelle illustre l’esprit vil de cet homme. Je suis la mère de ses enfants et tenter d’exploiter profondément les décisions personnelles que nous avons prises en couple est sa tentative de nuire à la mère de ses enfants et aussi les tentatives me rabaisser de la manière la plus vulnérable possible: le sexe “, a-t-elle poursuivi. “Il est malade de me décomposer comme ça pendant que je suis avec tous nos enfants tous les jours et la nuit et il est au jour 5 de galoper autour de Cabo avec mon ancien ami / putain dont faire du shopping avec son nouveau pote f – k. “

Dans son premier podcast, Meghan a affirmé que Jim ne passait pas beaucoup de temps avec leurs enfants, y compris son fils Hart, qui avait reçu un diagnostic de “lésions cérébrales irréversibles” en 2019. En réponse, il a dit que cela le rendait “malade” qu’elle “utilisait” notre enfant comme une béquille pour le monde entier à voir et il répond bien et prospère chaque jour. ” Il a également affirmé “qu’elle a les trois enfants en Californie contre ma volonté”. Avant leur séparation, ils vivaient à Saint-Louis.

Meghan a doublé ses accusations dans sa déclaration à Page Six, affirmant que Jim a prolongé un voyage à Cabo avec sa nouvelle petite amie “au lieu de revenir pour aider ses enfants et aider Hart.” Elle a affirmé qu’il n’avait été à “3 jours sur 60 rendez-vous” que Hart a eu hors de l’Etat et a ajouté “, pour dire que nos enfants sont ici contre son gré suggère qu’il préférerait séparer nos enfants ou ne pas autoriser Hart à accéder à cette thérapie. Quel genre de père voudrait l’un de ces scénarios?! “

De toute la situation, Meghan a déclaré que cela montre “ce dont il est vraiment capable et cela m’attriste.” Elle a ajouté: “Personne n’y gagne, je veux juste me concentrer sur mes enfants et faire ce qui est le mieux pour eux.”

Nous avons le sentiment que ce n’est pas loin d’être terminé.

Voir la galerie de photos

.

16 révélations de célébrités en trio