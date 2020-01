Meghan King Edmonds “ effrayé ” Jim deviendrait physique après avoir affronté lui et sa nounou

Meghan King Edmonds n’a aucun problème à parler de la fin de son mariage avec Jim Edmonds, faisant de nouvelles allégations contre son ex dans une interview avec Heather McDonald.

Apparaissant sur le nouvel épisode de jeudi de Juicy Scoop, l’ancien “Real Housewives of Orange County” La star a expliqué comment elle avait découvert que Jim voulait divorcer, a décrit se sentir “effrayée” après l’avoir confronté à leur nounou au sujet de leur relation et a révélé que beaucoup d’hommes se glissaient dans ses DM pour lui demander un rendez-vous.

“Tout est arrivé très rapidement”, a déclaré Edmonds à propos du divorce de Jim. Prétendant qu’elle ne savait pas que cela s’était produit jusqu’à ce qu’elle en lise en ligne, la star de télé-réalité a détaillé certains des drames présumés qui s’étaient déroulés auparavant.

“Il y a eu comme une dispute controversée ce matin avec la nounou avec qui je soupçonnais Jim d’avoir une relation inappropriée”, a expliqué Meghan.

«Elle est partie, j’ai eu peur de Jim», a-t-elle poursuivi, «qu’il allait devenir physique avec moi. Il était très en colère. J’ai appelé la police, la police est venue et à ce moment-là, il a littéralement plié bagage. un sac et est parti. “

Selon Meghan, il s’est assuré de retirer le disque dur de l’ordinateur et “de s’assurer que je n’ai pas accès à son argent”. Elle allègue également qu’il a “fouillé” dans son sac à main alors qu’elle se trouvait dans une autre pièce pour prendre sa carte de crédit. Jim s’est enfuie avec les cadeaux d’anniversaire – une paire de bottes Chanel et une paire de jeans – qu’il lui avait littéralement donnés la veille, a-t-elle encore affirmé. “C’est le niveau avec lequel nous travaillons”, a-t-elle ajouté.

S’adressant à McDonald, Edmonds a réitéré son affirmation selon laquelle le contact de Jim avec leurs enfants a été minime depuis la séparation. “Il a emmené Hart au traitement quelques jours”, a-t-elle dit, se référant à leur fils qui avait reçu un diagnostic de lésions cérébrales irréversibles en 2019. “Il est à Cabo, il est en vacances avec sa petite amie. Il a un nouvel amour, je suppose. C’est “, a-t-elle dit.

Étant donné que presque tous les détails de leur séparation ont été rendus publics grâce aux interviews et aux déclarations que chacun d’eux a publiées au cours des derniers mois, Meghan a déclaré qu’elle avait été inondée de DM d’hommes qui souhaitaient sortir avec elle.

«Tout d’un coup, les gens sont comme, d’accord, elle peut sortir avec elle maintenant», a-t-elle dit à McDonald. “J’ai beaucoup de DMS. Ce que j’aime parce que j’aime cette chanson de Lizzo. Je me sens comme Lizzo maintenant”, a-t-elle ajouté, se référant à “Truth Hurts”. Elle a ensuite lu l’un des messages l’appelant ex “une perdante totale”, qui s’est terminée par une invitation pour le dîner et les boissons.

Un représentant de Jim a dit GENS la joueuse de baseball à la retraite n’a “aucune envie de se rouler dans la boue avec qui que ce soit” suite à son entretien. La longue déclaration a également appelé le podcast “une séance de thérapie de 30 minutes sur son mariage” que Meghan a utilisée “comme une opportunité pour attirer l’attention sur elle-même”.

“Je pense que vous auriez du mal à trouver quelqu’un qui a amélioré sa situation de divorce en allant sur un podcast”, a ajouté son publiciste.