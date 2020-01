Meghan King Edmonds et Jim Edmonds à nouveau en guerre, cette fois au cours d’un trio dramatique

Meghan King Edmonds se prononce contre son ex-mari, Jim Edmonds. La star de Real Housewives of Orange County a récemment déclaré qu’elle avait déjà profité d’un trio avec Jim, qui l’a ensuite critiquée pour être celle qui l’avait initiée en premier lieu. À la lumière des affirmations de Jim, Meghan a déclaré qu’elle n’avait pas initié le trio et ne l’avait fait que parce que Jim l’avait poussé.

Meghan King Edmonds, star du «RHOC» | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Meghan King Edmonds et Jim Edmonds en guerre

Lors d’une interview pour le podcast, Intimate Knowledge,

Meghan a révélé qu’elle avait fait un trio avec Jim alors qu’ils étaient encore mari

et sa femme. En représailles contre Meghan, Jim a affirmé qu’il y avait plus de

un trio et que c’est elle qui a eu l’idée.

Dans une interview avec Page

Six, Meghan a clairement indiqué qu’elle n’était pas la personne qui voulait

amenez un tiers dans la chambre. La seule raison pour laquelle elle a accepté le

parce qu’elle avait l’impression que Jim le voulait vraiment.

“Je n’ai jamais rien lancé”, a déclaré Meghan King Edmonds. «J’ai accepté les choses parce que je pensais que c’était ce qu’il voulait. Je voulais me sentir aussi à l’aise que possible. »

Meghan a ajouté qu’elle n’avait vécu qu’un trio avec Jim et

c’était avec la femme avec qui il sort actuellement. Tu parles d’une bombe.

La star du RHOC a également critiqué Jim pour avoir tenté de lui faire honte

et estime que ses accusations prouvent qu’il est un homme “vil”.

Meghan King Edmonds parle de l’amant de Jim

Meghan, qui est revenue en tant qu’invitée dans la saison 14 de RHOC,

fortement critiqué Jim pour avoir attaqué la mère de ses enfants. Elle aussi

a claqué son ex-mari pour avoir parlé d’ordures pendant qu’elle

«Galoper autour de Cabo» avec la femme qu’ils ont invitée à

leur chambre.

La star de téléréalité a récemment découvert que Jim sortait avec le

même fille avec qui ils ont fait un trio. Meghan King Edmonds a refusé de mentionner la

femme par son nom, mais elle n’a pas hésité à critiquer Jim pour l’avoir accompagnée.

“Je découvre que quand il va à Cabo pour une fête d’anniversaire,

alors que je fais juste la chose avec notre fils, d’après ma compréhension, il prend

cette fille avec lui… cette fille à trois », a expliqué Meghan.

Meghan a noté qu’elle avait confirmé que Jim était avec la femme après

en regardant ses reçus de carte de crédit. La femme en question a apparemment utilisé

L’argent de Jim pour acheter des vêtements pour le voyage à Cabo et s’en vantait

des médias sociaux.

Pour aggraver les choses, Meghan King Edmonds pensait que la femme

était son amie. Elle se sentait trahie après que la fille ait rencontré Jim quand ils

séparé et regretté d’avoir participé aux trios pour faire plaisir à Jim.

Jim Edmonds se déchaîne

Meghan, bien sûr, n’est pas la seule à s’exprimer. Suivant

les commentaires de la star du RHOC, Jim a parlé de sa nouvelle petite amie présumée

et a révélé que la femme n’est guère l’amie de Meghan.

Jim dit que sa petite amie n’a pas parlé à Meghan King Edmonds depuis plus de trois ans. Il a également assuré aux fans qu’il n’avait pas de liaison et que la femme était tout simplement son «plus un» pour une escapade d’un week-end.

“Il n’y a aucune affaire ici”, a-t-il déclaré. «Ce fut un

plus un pour le week-end. “

Pour aller plus loin, Jim a critiqué Meghan pour avoir branché

avec des femmes sans qu’il soit dans la chambre. On ne sait pas si Meghan a Jim’s

consentement, mais il estime que cela devrait être considéré comme de la triche.

En réponse, Meghan King Edmonds affirme que Jim ment

ses rencontres avec d’autres femmes et dit que Jim était pleinement conscient de tout ce qu’elle

faisait pendant leur mariage. Compte tenu de tout ce qui s’est déroulé

ces derniers jours, ce n’est probablement pas la dernière que nous entendions des deux côtés.

Dans la guerre de garde du couple

Jim a déposé un dossier de divorce en octobre après le décès de Meghan

accusation de l’avoir trompée avec leur nounou (qui a 22 ans). À

le temps, Jim a révélé qu’il essayait de faire fonctionner le mariage, mais

les choses se sont complètement effondrées en novembre.

Meghan King Edmonds et Jim luttent contre une garde amère

bataille depuis. Les deux partagent trois enfants, Aspen, Hart et Hayes.

Jim réside actuellement à St. Louis tandis que Meghan a récemment déménagé

retour à Los Angeles. La distance a créé beaucoup de problèmes entre le

anciens amoureux, surtout depuis que leur fils, Hart, doit suivre une thérapie pour

lésions cérébrales irréversibles.

Meghan a actuellement des enfants vivant en Californie et Jim

l’a récemment critiquée pour les avoir retenus contre sa volonté. Meghan King Edmonds

répliqué en disant qu’elle voulait partager son temps avec Jim, mais il ne semble pas

intéressé par la parentalité en ce moment.