Meghan King Edmonds regrette les fils qui circoncissent et parle à son mari Jim Estranged dans un nouveau podcast

Meghan King Edmonds a admis qu’elle regrette d’avoir ses fils avec un mari séparé Jim Edmonds circoncis.

Dans un extrait de son prochain film “Connaissance intime” podcast avec Brooke Burke et l’entraîneur du sexe et de l’intimité Lila Darville, la “Real Housewives of Orange County” alun admet qu’elle est “triste”, elle a accepté de retirer chirurgicalement le prépuce de ses garçons.

Elle est maman des jumeaux Hart et Hayes, aujourd’hui âgés de 19 mois.

“Je l’ai fait”, a-t-elle avoué, selon un Nous hebdomadaire Aperçu. “Mon partenaire était un joueur de baseball professionnel. Il disait:” Eh bien, dans les vestiaires, je ne veux pas qu’il se moque de lui. ” Je me disais: “Tu es le père. Tu as 50% de choix là-dedans.” “

Edmonds a déclaré qu’il était “vraiment difficile” d’aller de l’avant avec la procédure et l’a laissée “bouleversée”.

“Nous vivions en 2018 à l’époque. Nous savons comment nous nettoyer. Nous avons des douches et de l’hygiène”, a-t-elle déclaré. “Pourquoi ferais-je ça à mon enfant? Il est comme un petit bébé … Il n’y a aucune raison de manipuler le corps de ton bébé comme ça. Je n’aime pas ça. Ça me rend triste.”

La personnalité de Bravo était préoccupée non seulement par la douleur que la procédure causerait – notant les médecins engourdis uniquement “par voie topique” – mais également par les “effets psychologiques à long terme” qu’elle pourrait avoir sur ses enfants à mesure qu’ils vieillissent. “Est-ce pour cela que les hommes sont peut-être plus agressifs?” elle se demandait.

L’ancienne star de télé-réalité a également parlé des qualités qu’elle souhaiterait chez son prochain partenaire. Elle et Jim se sont séparés en octobre après diverses allégations d’infidélité de sa part, ce qu’il a nié.

“Je veux juste un partenaire qui me soutient et qui n’est pas jaloux ou qui n’essaie pas de supprimer”, a déclaré Meghan, selon E! “Quelqu’un qui grandit avec moi au lieu de rester stagnant à un certain endroit. Pour moi, c’est l’intimité. J’ai juste besoin de ce partenaire à côté de moi qui va me tenir la main et me voir.”

Brooke, qui s’est séparée de David Charvet en 2018, convenu. “Quelqu’un qui vous voit, vous entend, vous prend et est juste prêt à vous célébrer”, a-t-elle dit, alors que Meghan ajoutait qu’elle était à la recherche d’un homme qui “vous aime pour ce que vous êtes”.

Selon E !, Edmonds parle également d’avoir des relations sexuelles pendant la grossesse, alors que Burke évoque ses mariages ratés dans le premier épisode des dames, qui débute lundi sur iHeartRadio.

