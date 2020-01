Meghan King Edmonds révèle qu’elle et Jim ont fait un trio, l’accusant d’affaire

La séparation désordonnée entre “Real Housewives of Orange County” alun Meghan King Edmonds et ex Jim Edmonds est devenue encore plus compliquée, alors qu’elle vient de déposer un nouveau podcast affirmant qu’un trio passé a conduit à une possible affaire.

Les émotions d’Edmonds étaient omniprésentes dans le dernier épisode de “Connaissance intime”, qui a commencé, tout de suite, avec elle révélant son histoire à trois et accusé son ex de continuer une relation avec leur troisième derrière son dos.

Bien qu’elle ait prononcé le nom de Jim tout au long du podcast, il est assez évident de qui elle parlait, car elle l’appelait également le père de ses enfants. Les deux partagent trois enfants, tandis qu’il a également une fille issue d’une relation précédente.

“Juste quand [Jim] et je me suis marié. je le savais [Jim] a eu ce genre de mauvais garçon passé et nous étions jeunes mariés et essayons de nous amuser et il voulait avoir un trio “, at-elle affirmé.” J’y ai pensé, ouais, d’accord peut-être, bien sûr. Nous avons décidé d’avoir un trio, une décision consensuelle d’un adulte avec un de mes amis. Je me sentais très à l’aise avec elle, je me sentais juste bien, si je vais faire ça, ça peut être avec qui et je suis à l’aise avec ça. “

“C’était une chose unique”, a-t-elle dit, alléguant qu’après leur rendez-vous initial, Jim agirait toujours un peu à chaque fois qu’ils croiseraient l’autre femme. “J’ai tiré certaines de mes propres conclusions”, a déclaré Meghan, qui a ajouté plus tard, “je pense qu’ils ont probablement eu des relations sexuelles plus d’une fois”.

“J’ai découvert que quand il va à Cabo pour une fête d’anniversaire, pendant que je fais des choses avec notre fils, d’après ce que j’ai compris, il emmène cette fille avec lui. Cette trio”, a-t-elle affirmé. Le fils du couple, Hart, a reçu un diagnostic de «lésions cérébrales irréversibles» en 2019.

Meghan a déclaré avoir “confirmé” que Jim avait amené cette femme au Mexique après que le troisième soit allé faire du shopping avec sa carte de crédit et ait dit à tout le monde “que son petit ami l’emmenait à Cabo demain”. Edmonds a ajouté: “Ils sont à Cabo en ce moment, cette fille que je pensais être mon amie. Qui j’ai mis de côté mon inconfort avec un trio, tout ce que j’avais en tête à propos d’un trio bizarre et dégoûtant parce que j’étais amusant et je voulais de faire des choses pour mon mari. “

L’ancienne star de télé-réalité prétend qu’elle a envoyé un texto à la femme après avoir découvert la relation présumée, disant qu’elle était “d’accord avec les gens qui bougent” mais qu’elle n’était pas satisfaite des détails ici. “C’est une amie! Pourquoi [censored] dois revenir à ce fruit bas, ne peut-elle pas trouver quelqu’un d’autre? “a demandé Meghan.” Juste irrespectueux de sa part “, a-t-elle ajouté,” je comprends être prise dans une nouvelle relation, mais c’est la raison pour laquelle vous pouvez tu restes pas avec tes enfants? C’est tellement blessant. “

Elle a ensuite fondu en larmes alors qu’elle tentait d’expliquer pourquoi elle éprouve des sentiments de honte après avoir fourni toutes ces informations.

“Je n’ai même jamais dit à personne que j’avais fait un trio parce que c’était juste quelque chose dont je n’étais pas fier. Et maintenant c’est la femme avec qui il dépense de l’argent quand il ne peut même pas venir me donner l’argent que je besoin pendant que je soutiens nos trois enfants? ” elle a continué. “Ce n’est pas quelque chose dont je suis fier, je ne veux pas en parler, mais je dois le faire et maintenant ce n’est plus un secret et ça fait du bien, mais c’est aussi pourquoi ça fait mal. Je peux voir tous ces maladroits moments que j’ai demandé … maintenant, tout s’additionne. “

Qualifiant le comportement présumé de Jim avec l’autre femme de “trahison”, Meghan a dit qu’elle savait qu’elle n’avait “rien fait de mal” en participant à un trio. “Je sais que tout était consensuel. C’était une décision adulte et donc, je veux l’approprier et je ne pense pas logiquement qu’il devrait y avoir honte, mais c’est quelque chose que je ressens et c’est déroutant”, a-t-elle expliqué.

“Il ne s’agit pas de voir quelqu’un d’autre ou de passer à autre chose, c’est de la façon dont cela a été fait et avec qui cela a été fait”, a-t-elle ensuite réitéré. “Élever leurs enfants, a-t-elle ajouté,” Et le calendrier. Le timing était vraiment vraiment merdique. “

Dans une déclaration à E! et Magazine américain, Jim a confirmé qu’ils avaient invité une autre femme dans leur lit, mais a affirmé qu’il n’avait jamais eu une “liaison” avec elle après le rendez-vous galant.

“Les accusations d’avoir une liaison sont complètement fausses et ridicules. En ce qui concerne le trio, il y en avait plusieurs, mais initiées par elle et seulement par elle”, a déclaré Jim. “En fait, elle m’a supplié d’en faire plus, mais ils m’ont mis mal à l’aise. Quel bien pourrait réellement en résulter dans une relation?”

“J’ai été invité à une fête d’anniversaire surprise ce week-end pour l’un de mes meilleurs amis et j’ai décidé de prendre rendez-vous. Il n’y a pas de liaison ici”, a-t-il ajouté. “Cela a été un plus pour le week-end. La femme avec qui je suis à Cabo n’est pas son amie. Ils n’ont pas parlé depuis plus de trois ans.”

Il l’a également accusée de poursuivre «avec quelques-unes de ces femmes à trois sans que je sois présent».

Voir la galerie de photos

.

16 révélations de célébrités en trio

Parmi les allégations selon lesquelles il ne passait pas beaucoup de temps avec leurs enfants et a délibérément séjourné dans un hôtel loin du reste de la famille, Jim a déclaré que cela le rendait “malade”, elle “utilise notre enfant comme une béquille pour le monde entier à voir” et il réagit bien et prospère chaque jour. “

Jim a également dit qu’il avait choisi l’hôtel parce qu’il était au milieu de “toute ma famille dans la région de Newport”.

Écoutez le podcast ci-dessous: