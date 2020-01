Meghan Markle a dû s’échapper de la vie royale toxique pour cette raison déchirante

Meghan, duchesse de Sussex, a eu un coup dur sous les projecteurs depuis qu’elle a rejoint la famille royale, mais un ami proche partage qu’elle peut maintenant reprendre son souffle après qu’elle et le prince Harry aient quitté la famille. Le prince Harry et Meghan ont abandonné leurs fonctions royales et l’environnement «toxique» qui accompagnait parfois le territoire.

La reine Elizabeth, Meghan Markle et le prince Harry | Max Mumby / Indigo / .

Le prince Harry et Meghan ont annoncé leur sortie

Il semblait sortir du champ gauche, mais en janvier 2020, le prince Harry et Meghan ont annoncé leur intention de “prendre du recul” de leurs fonctions royales. Il n’était pas clair au départ ce que cela signifiait jusqu’à ce que la reine rencontre le prince Harry, le prince William et le prince Charles pour finaliser l’accord – Harry et Meghan renonceraient à leurs titres de RHS et à tout financement public et déménageraient au Canada avec leur fils Archie.

Le prince Harry et Meghan ont partagé leurs intentions avec leurs abonnés Instagram: «Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. »

La reine Elizabeth a fait part de son soutien à leurs plans dans une déclaration qui partageait en partie: «Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille. Je reconnais les défis qu’ils ont rencontrés à la suite d’un examen approfondi au cours des deux dernières années et je soutiens leur souhait d’une vie plus indépendante. »

Elle a ajouté: «C’est l’espoir de toute ma famille que l’accord d’aujourd’hui leur permette de commencer à construire une nouvelle vie heureuse et paisible.»

Meghan a trouvé la situation «compliquée»

Il était évident que la vie royale n’était pas toujours facile pour

Meghan, confrontée à un examen constant du public et des médias après son mariage

Prince Harry.

Lors d’une interview émotionnelle pour le documentaire Harry & Meghan: An African Journey, Meghan a remarqué à quel point elle n’était pas préparée au niveau de harcèlement auquel elle serait confrontée.

Meghan a partagé: «Quand j’ai rencontré mon mari maintenant, mes amis étaient vraiment heureux parce que j’étais si heureux mais mes amis britanniques m’ont dit: ‘Je suis sûr qu’il est génial mais vous ne devriez pas le faire parce que les tabloïds britanniques détruisez votre vie. »

Elle a qualifié la situation de «compliquée», notant: «La plus grande chose que je sache, c’est que je n’ai jamais pensé que ce serait facile, mais je pensais que ce serait juste et que c’est la partie qui est vraiment difficile à concilier.»

Voir ce post sur Instagram

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus profonds pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 8 janvier 2020 à 10h33 PST

L’amie de Meghan affirme qu’elle s’est échappée d’un environnement

Un ami proche de Meghan a partagé certains détails de ce que Meghan a vécu. “Meghan a senti qu’elle devait s’échapper parce que vivre dans l’enceinte royale était un écrasement d’âme”, a déclaré son copain au Daily Mail.

Son amie a en outre expliqué comment Meghan peut “enfin respirer” maintenant qu’elle a officiellement quitté ses fonctions royales. “Elle a dit à son entourage d’amis que son âme était écrasée et que la décision de partir était une question de vie ou de mort – ce qui signifie la mort de son esprit”, a expliqué son amie.

L’initié a ajouté: «Elle avait également l’impression qu’elle ne pourrait pas être la meilleure mère d’Archie si elle n’était pas son vrai moi authentique. Quelque chose qu’elle sentait qu’elle ne pouvait pas être dans les limites de la famille royale. “

En outre, le copain a noté: “Elle a dit qu’elle ne voulait pas

Archie reprend son stress et son anxiété. Elle avait l’impression que c’était un toxique

environnement pour lui parce qu’il y avait trop de tension et refoulé

frustrations. “