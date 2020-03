Meghan Markle a eu des “ troubles du sommeil ” à cause du stress lorsqu’elle vivait au Royaume-Uni

Toute personne anxieuse peut attester du fait que ce n’est pas une blague. Ce que certaines personnes ne savent peut-être pas sur Meghan Markle, c’est qu’elle est affectée par l’anxiété. Atterrissant dernièrement, il semble avoir vraiment réussi à l’atteindre. Meghan est soumise à un stress extrême depuis un certain temps, avant même son mariage avec le prince Harry. Les tabloïds britanniques ont été implacables; les médias en Angleterre et aux États-Unis ont donné du fil à retordre à la duchesse pour à peu près toutes les raisons possibles. Récemment, cela a été un énorme choc lorsque Meghan et Harry ont annoncé leur décision de démissionner en tant que membres de la famille royale. Bien que tous les détails de leur départ n’aient pas encore été finalisés, il y a beaucoup de spéculations concernant leurs plans. Une chose que nous savons, c’est que Meghan et Harry ont, par le passé, été ouverts sur leur mécontentement à l’égard de la vie royale. Ils sont un couple très privé et la vie sous les projecteurs est écrasante pour eux deux.

Se retirer de ses fonctions royales

La nouvelle de «Megxit» a récemment fait la une des journaux. Tout le monde veut savoir où Meghan et Harry vivront et comment ils prévoient d’être «financièrement indépendants» maintenant qu’ils ne recevront plus de financement public de la subvention souveraine. Meghan se sentait particulièrement inquiète du stress de vivre sa vie devant le monde et était constamment critiquée. Selon Vanity Fair, c’est l’une des raisons pour lesquelles elle et Harry ont décidé de prendre du recul. En fait, la pression a eu un impact très négatif sur Meghan et Harry. C’était au point où Harry se sentait obligé de publier une déclaration pour la défense de sa femme. Cela ne semblait pas faire une grande différence, car les médias ne reculaient toujours pas comme l’espérait le couple. Même après avoir annoncé leur démission, il semblerait qu’ils soient toujours régulièrement dans l’actualité.

Meghan Markle | Samir Hussein / .

Beaucoup plus calme au Canada

Voir ce post sur Instagram

Nous voici à Düsseldorf! Le nouveau domicile des 2022 et sixième Jeux Invictus. Ayant déjà eu lieu à Londres, Orlando, Toronto, Sydney et à La Haye cette année en mai – Düsseldorf accueillera plus de 500 concurrents pour présenter leurs talents, leur détermination et leur camaraderie au monde! Le #InvictusGames est un événement multisports adaptatif international, créé par le duc de Sussex, dans lequel des militaires et des vétérans blessés, blessés ou malades (WIS) montrent au monde ce dont ils sont capables dans une série de sports adaptatifs, allant du basketball en fauteuil roulant à l’aviron en salle. Le duc, après avoir passé 10 ans au service des forces armées, a mis en place les @WeAreInvictusGames pour célébrer le pouvoir de la réadaptation sportive (à la fois physique et mental) et pour générer une plus large appréciation pour ceux qui ont servi leur pays au-delà de leur temps en uniforme. La participation aux Jeux joue un rôle important dans le parcours de récupération des militaires et des femmes du SIO. Il ne guérit pas seulement l’individu, il guérit toute la famille. • «J’espère que tout le monde en Allemagne est prêt pour ce qui sera une semaine de sport incroyable! Je ne doute pas que le public allemand suivra ces Jeux et que chaque concurrent puisse s’attendre à un accueil chaleureux et une atmosphère incroyable. » – Le duc de Sussex Pour plus d’informations sur l’annonce, visitez https://invictusgamesfoundation.org/ig2022-announcement/ Vidéo © @WeAreInvictusGames

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 15 janvier 2020 à 10h03 PST

Meghan a passé des années à vivre au Canada pendant le tournage de l’émission qui lui a permis de devenir célèbre, Suits. Ce n’était pas trop surprenant quand elle et Harry se sont dirigés là-bas après leur séparation de la famille royale. Il a été rapporté que les deux se portent très bien, Fox News rapportant qu’ils sont extrêmement heureux dans leur nouvel environnement. Ils sentent qu’ils sont enfin loin du cirque qui les entourait constamment. Non seulement cela a été utile pour eux deux, mais aussi pour bébé Archie. Enfin, ils sont capables de vivre la vie plus calme qu’ils voulaient depuis des années mais ne pouvaient tout simplement pas avoir lorsqu’ils vivaient au Royaume-Uni.

Meghan Markle a eu «du mal à dormir» à cause du stress lorsqu’elle vivait au Royaume-Uni

Voir ce post sur Instagram

Alors que nous continuons à réfléchir sur certaines des organisations soutenues par le duc et la duchesse de Sussex, nous voulions aujourd’hui en savoir plus sur @TheMayhew, un organisme de bienfaisance pour le bien-être des animaux dont la duchesse est devenue mécène plus tôt cette année. Mayhew croit au pouvoir de la communauté et au lien spécial entre les humains et les animaux, c’est pourquoi leur programmation ne se concentre pas simplement sur le sauvetage des animaux, mais adopte plutôt une approche plus holistique pour façonner la vie des animaux de compagnie et des humains, de la même manière. Leurs chiens et bénévoles TheraPaws visitent désormais non seulement les maisons de soins et les hôpitaux, mais aussi les établissements de santé mentale et les groupes de jeunes – élargissant les avantages de la thérapie assistée par animal dans des domaines très nécessaires. Ils travaillent également avec la communauté des sans-abri pour aider les traitements et les examens de leurs animaux afin que les plus vulnérables puissent avoir confiance que leur animal restera à leurs côtés. Cette année, Mayhew a poursuivi son travail spécialisé à l’étranger, vaccinant plus de 30 000 chiens contre la rage et d’autres maladies, et habilitant les habitants à améliorer le bien-être animal de manière humaine et durable. La duchesse est également fière de créer des opportunités pour les femmes.L’équipe vétérinaire dirigée par des femmes à Kaboul a stérilisé 2500 chiens jusqu’à présent cette année. En tant que propriétaire de longue date d’un chien de sauvetage, la duchesse de Sussex est fière d’être la protectrice de Mayhew et les applaudit pour le travail vital qu’ils accomplissent chaque jour. Veuillez visiter @TheMayhew pour en savoir plus, alors que Mayhew continue sa contribution très importante à la communauté pour nous tous et les animaux de compagnie qui nous sont chers. Photo © PA / Ivan Flores / Tamara Yoxall

Un message partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 11 décembre 2019 à 5 h 58, heure du Pacifique

Alors que presque tout le monde sait que Meghan est une lève-tôt notoirement connue, ce que nous ne savions pas, c’est qu’elle perdait beaucoup de sommeil lorsqu’elle vivait en Angleterre. Pourquoi est-ce? C’est dû à tout le stress qu’elle subissait en tant que membre de la famille royale. Elle était si malheureuse, que Page Six peut signaler qu’elle dit en fait qu’elle ne reviendra jamais au Royaume-Uni pour vivre. Elle est tellement heureuse d’être de retour dans un endroit où elle n’est pas constamment harcelée et peut vaquer à ses occupations quotidiennes sans se soucier des rumeurs tourbillonnantes.