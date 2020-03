Meghan Markle a habilement honoré les femmes à l’occasion de la Journée internationale de la femme avec sa garde-robe

Meghan Markle se lance dans sa nouvelle vie post-royale. Bien qu’il y ait beaucoup d’inconnues sur son avenir, il est certain qu’elle continuera de consacrer son temps aux causes qui lui importent. Au cours des dernières semaines, Markle a fait une multitude d’apparitions royales finales, portant souvent des vêtements de créateurs élégants. Lors de l’une de ses dernières apparitions, qui a eu lieu lors de la Journée internationale de la femme, Markle a fait une grande déclaration lorsqu’elle est sortie avec une tenue qui a définitivement fait parler les fans.

Meghan Markle s’engage pour la cause des femmes

Le Commonwealth est un réseau mondial de 54 pays, travaillant en collaboration vers des objectifs économiques, environnementaux, sociaux et démocratiques communs, et le Service cherche aujourd'hui à mettre en évidence la vaste communauté qui couvre toutes les régions géographiques, religions et cultures, en embrassant la diversité parmi sa population de 2,4 milliards de personnes, dont 60% ont moins de 30 ans. En tant que président et vice-président de la @Queens_Commonwealth_Trust, le duc et la duchesse de Sussex ont été des défenseurs passionnés du Commonwealth après avoir passé de nombreuses années à travailler en étroite collaboration avec la prochaine génération de dirigeants du Commonwealth.

Meghan Markle se consacre depuis longtemps aux droits des femmes, même bien avant son mariage avec le prince Harry. Quand elle était adolescente, Markle a pris position contre une publicité qu’elle considérait comme sexiste. Ses convictions lui ont valu l’attention d’Hillary Clinton et, finalement, la publicité a été modifiée. Tout au long du collège, Markle a travaillé avec diverses organisations caritatives et, en 2014, elle a commencé à travailler avec ONU Femmes.

Beaucoup de gens croient que Markle et le prince Harry se sont liés initialement au sujet de leur amour commun pour le bien du monde. Il n’a pas fallu longtemps avant qu’elle soit à ses côtés lors des apparitions royales, pour défendre les droits des femmes et de meilleures possibilités d’éducation pour les défavorisés. Même pendant sa grossesse avec son fils, Archie Harrison, Markle a travaillé dur sur divers projets, montrant qu’elle voulait s’attaquer à son rôle royal à ses propres conditions. Même après l’annonce que Markle et le prince Harry prendraient leur retraite de la vie royale, elle a continué à soutenir ses causes préférées.

La récente visite stylée de Meghan Markle

«Être à Dagenham est incroyablement profond. Parce que comme vous pouvez le voir avec Geraldine et les autres femmes qui avaient la force de vraiment défendre quelque chose qu'elles savaient devoir être fait. C'est le meilleur exemple, peu importe la taille que vous ressentez, la hauteur que vous ressentez sur l'échelle ou le totem, quelle que soit la couleur que vous êtes, quel que soit le sexe que vous êtes, vous avez une voix et vous avez certainement le droit de défendre ce qui est juste. » – La duchesse de Sussex

Au cours de l’une de ses dernières apparitions début mars, Markle a visité une école de l’East London pour rencontrer des élèves et discuter de l’importance de l’émancipation des femmes. L’événement a eu lieu à l’occasion de la Journée internationale de la femme, et il n’est pas surprenant que la tenue de Markle reflète l’importance de la journée. Non seulement elle a fait une impression sur les étudiants réunis là-bas, mais comme les fans et les journalistes l’ont rapidement remarqué, Markle n’a porté que des femmes designers lors de sa visite.

Sa tenue monochromatique comprenait un blazer de la maison de couture ME + EM, une marque de luxe fondée par Claire Hornby en 2009, des chaussures de Jennifer Chamandi Lorenzo et un sac à main de couleur crème conçu par Rejina Pyo. La mode est très importante pour Markle et pendant son temps avec la famille royale, elle a souvent été considérée comme l’une des femmes les mieux habillées du cercle. Par conséquent, il est encore plus impressionnant qu’elle ait choisi de représenter des créatrices avec sa tenue élégante et simple.

La ligne de vêtements Smart Works de Meghan Markle

Il y a eu plusieurs fois au fil des ans où Meghan Markle a directement lié son amour des causes des droits des femmes à son affection pour la mode. À la fin de 2019, quelques mois seulement après la naissance de son bébé Archie, Markle a organisé une ligne spéciale de basiques pour femmes conçue au profit de l’association caritative Smart Works. L’organisme de bienfaisance a été fondé dans le but d’aider les femmes à trouver un emploi et à s’habiller convenablement pour les entretiens.

La collection de Markle se composait de cinq pièces, d’une robe droite à un simple blazer et un pantalon. Comme Markle l’a déclaré dans une interview lors du lancement, elle était ravie de pouvoir aider d’autres femmes à prendre confiance en elles grâce à des vêtements élégants et adaptés au travail.

Il y aura sûrement plus d’occasions pour Meghan Markle de continuer à aider les femmes alors qu’elle commence une nouvelle vie loin de la famille royale. Sa plate-forme pourrait être légèrement différente de ce qu’elle était auparavant, mais elle sera sans aucun doute toujours importante.