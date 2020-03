Meghan Markle a renoncé à une carrière de bien-être rentable pour épouser le prince Harry

Meghan, Duchesse de Sussex est une personne aux multiples talents. Les fans l’ont regardée passer d’une actrice célèbre à une duchesse royale sans sourciller. Mais avant même de prendre ses fonctions royales, Meghan était plus qu’une simple actrice.

Elle a créé son propre site Web de style de vie, connu sous le nom de The Tig, presque à lui seul. Une fois que Meghan a annoncé son engagement avec le prince Harry, elle a supprimé le site et fermé les comptes de médias sociaux qu’elle utilisait pour promouvoir sa marque. Si elle n’avait pas été forcée de fermer boutique, The Tig aurait pu être grande.

Le Tig aurait pu être le Goop de Meghan Markle

Il est difficile de parler de marques de bien-être sans faire référence à Goop. Le tristement célèbre site Web de bien-être de Gwyneth Paltrow est l’une des marques de bien-être les plus prospères du marché et l’une des plus controversées. Bien que Goop soit souvent considéré comme le but d’une blague, il ne fait aucun doute que cela a été un succès. Paltrow a transformé le site en magazine, et même en émission de télévision.

Le Tig aurait pu être à un niveau Goop. Meghan n’a jamais été aussi controversée et Paltrow, mais en quelques années, elle a accumulé près d’un million d’abonnés. C’était une excellente plate-forme pour Meghan pour donner des conseils sur la vie, mais aussi pour promouvoir les marques.

L’industrie du bien-être a également connu un boom. Actuellement, il s’agirait d’une industrie de 4,2 billions de dollars. Meghan était dans l’arène bien avant le boom, il est donc possible qu’elle ait pu en tirer parti avec ses propres lignes. Cela dit, rien ne garantit que l’actrice de l’époque suivrait ou pourrait suivre cette voie.

De plus, tout n’est pas perdu. Si Meghan était en mesure de créer un blog de bien-être populaire avant de devenir royale, tout site qu’elle approuve maintenant aurait beaucoup plus de visibilité. Elle pourrait même probablement dépasser Paltrow en audience sans vraiment essayer.

Meghan Markle a un large attrait

Un site Web appelé Meghan’s Mirror est apparu peu de temps après que le prince Harry et Meghan ont annoncé leur engagement. Il est dédié à tout ce qui concerne Meghan, y compris la relance d’anciens messages de The Tig.

Le site est géré par Effervescence Media. Un porte-parole de la société a déclaré que même si un blog similaire dédié uniquement à Kate, la duchesse de Cambridge est populaire parmi les femmes américaines plus âgées, Meghan’s Mirror a une base de fans plus large.

Les femmes plus jeunes sont attirées par Meghan autant que les femmes plus âgées. Les milléniaux ne suivent généralement pas la famille royale aussi étroitement que l’ancienne génération. Meghan a changé cela.

De plus, les femmes afro-américaines l’aiment aussi, car elle les fait se sentir représentées dans la famille royale.

Fondamentalement, Meghan en tant que marque offre quelque chose pour tout le monde.

Meghan Markle fera-t-elle revivre The Tig?

Meghan Markle | Max Mumby / Indigo / .

Meghan est sur le point d’avoir beaucoup plus de temps sur ses mains. Elle et le prince Harry ont officiellement terminé leurs fonctions royales. Ils ont eu leur dernier engagement plus tôt ce mois-ci. Tout le monde a demandé ce qui allait se passer pour le couple, mais la réalité est qu’ils n’auront peut-être rien à faire.

Le prince Harry et Meghan ont probablement assez d’argent pour se débrouiller sans avoir à retravailler un jour. Ce n’est pas ce qu’ils veulent, sur la base des conseils qu’ils ont laissés sur leur avenir.

Meghan pourrait recommencer à jouer ou s’impliquer dans le divertissement à un autre niveau, comme en tant que productrice. Sur la base du succès remporté par The Tig même lors de sa suppression, Meghan pourrait vouloir lancer une autre marque de bien-être.

Cependant, elle n’a probablement pas le temps d’écrire elle-même tout le contenu comme elle le faisait auparavant. Maintenant qu’elle a le mérite royal de son nom, elle voudra peut-être changer de marque. Le Tig peut revenir sous un nom différent.

Si Meghan décide de faire une référence royale avec sa nouvelle marque, cela n’inclura pas le nom Sussex. Le prince Harry et Meghan ont été nommés duc et duchesse de Sussex peu de temps après leur mariage, mais ils ne peuvent plus l’utiliser maintenant qu’ils se sont retirés de la famille royale. Ils ont été contraints de renoncer à toutes les marques sur le mot.