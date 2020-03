Meghan Markle a subtilement inspiré Kate Middleton pour améliorer ses compétences de prise de parole en public

Kate Middleton et Meghan Markle ont été injustement comparées depuis que Meghan a commencé à sortir avec le prince Harry en 2016. Mais les deux femmes ont leurs propres choses dans lesquelles elles sont bonnes, ce qui les rend tout aussi excellentes dans leurs rôles.

Meghan est une actrice et elle a un talent pour parler en public. Mais la duchesse aurait pu subtilement convaincre Kate d’améliorer ses propres compétences de prise de parole en public.

Meghan et Kate ont acquis des réputations royales très différentes

Lorsque Kate a rejoint la famille royale, il y avait certainement

des gens qui ne l’ont pas bien prise, comme on peut s’y attendre. Mais à travers le

années, elle a fait ses preuves auprès du public, et de nos jours, elle a l’un des

les notes d’approbation les plus élevées de tous les membres de la famille. Meghan, cependant, n’a pas reçu

un accueil chaleureux quand elle et Harry ont commencé à sortir ensemble.

Meghan a été réprimandée par la presse, et ils ont creusé dans ses relations passées ainsi que sa relation avec sa famille. L’attention négative constante des médias a rendu difficile pour Meghan de développer une relation avec le public et a essentiellement fait de la vie royale un cauchemar.

Les talents d’actrice de Meghan en font une excellente conférencière

Avant d’épouser Harry, Meghan était une actrice qui a joué dans l’émission Suits du réseau USA Network. La duchesse aimait le théâtre et le théâtre depuis qu’elle était petite; son père a travaillé comme directeur d’éclairage pour diverses émissions de télévision quand elle était jeune. Les talents d’actrice de Meghan l’ont probablement aidée à développer les compétences nécessaires pour créer un lien plus profond et plus personnel avec son public lors des discours qu’elle a prononcés en tant que royale.

Une partie des devoirs royaux de Meghan consistait à parler devant beaucoup de gens au cours des près de deux ans qu’elle a endossés. Et à chaque discours, elle semblait rayonner de confiance. Il s’avère que Kate Middleton aurait peut-être appris une ou deux choses de sa collègue duchesse.

Voir ce post sur Instagram

Dans son dernier discours de #RoyalVisitSouthAfrica, la duchesse de Sussex a adressé un message important aux jeunes du monde entier (balayez ➡️ pour voir en entier): • «Je me souviens avoir été une jeune fille devant la télévision et voir ce qui se passait dans le monde, et franchement, souvent désespéré. Lorsque vous voyez et entendez constamment la négativité, cela peut être écrasant; vous pouvez vous sentir impuissant et perdu, vous pouvez vous sentir différent, confus ou comme si vous n’apparteniez pas. Et je suis sûr qu’il y a une jeune fille ou un garçon qui regarde ça et pense exactement la même chose. Donc, c’est pour toi. Dans un monde qui peut sembler si agressif, conflictuel et dangereux, vous devez savoir que vous avez le pouvoir de le changer. Parce que si vous êtes ici en Afrique du Sud, chez vous au Royaume-Uni, aux États-Unis ou dans le monde, vous avez en fait le pouvoir de changer les choses, et cela commence par la façon dont vous vous connectez aux autres. J’ai appris des gens que j’ai rencontrés ici, que ce soit au sujet des attentes de la société à l’égard de la masculinité ou de la féminité, ou de la façon dont nous nous divisons par race, par foi ou par classe ou par statut – tout le monde a de la valeur, et tout le monde mérite d’être entendu et respecté. Et si vous vivez votre vie de cette façon, votre génération commencera à se valoriser d’une manière que le reste d’entre nous n’a pas encore pu faire. » • Vidéo © ️ SussexRoyal

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 2 octobre 2019 à 6 h 36 HAP

Un expert pense que Kate Middleton a subtilement suivi les conseils des discours de Meghan

Il y a toujours eu des rumeurs selon lesquelles Kate et Meghan ne recevraient pas

le long, mais il semble que les deux femmes auraient pu compter sur l’autre pour certains

aider ici et là alors qu’ils étaient tous deux encore royaux. Meghan aurait demandé

Kate pour des conseils parentaux avant d’accueillir son premier enfant, et

Kate aurait pris quelques conseils de mode de Meghan.

Selon Express, Kate a également compté sur Meghan pour améliorer ses capacités de prise de parole en public après avoir vu comment la duchesse de Sussex parlait si bien devant la foule. “Meghan pourrait juste leur avoir fourni un modèle de rôle dans la façon d’utiliser le charisme personnel et un style de parole puissant pour faire bouger les choses”, a déclaré Judi James, experte en communication et en corps, au média. «Le discours de Kate au Pakistan l’année dernière a finalement montré… une volonté de créer des liens avec son public sur lesquels Meghan excelle.»

Voir ce post sur Instagram

Présentation de la nouvelle collection Smart Works, #TheSmartSet Au cours de l’année dernière, la duchesse de Sussex et @SmartWorksCharity se sont réunis pour lancer une initiative très spéciale. Après de nombreuses visites à l’organisation caritative, la duchesse, qui est la patronne de Smart Works, a remarqué un problème sous-jacent… Alors que les dons étaient nombreux, les bonnes tailles et les articles de base de garde-robe classiques n’étaient pas toujours disponibles. Depuis lors – en partenariat avec les principaux créateurs de mode britanniques @InsideJigsaw, @JohnLewisandPartners, @MarksandSpencer et @MishaNonoo – La Duchesse a défendu le lancement d’une nouvelle collection de capsules Smart Works qui aidera à équiper correctement ces femmes pour leur prochain chapitre. • «Lorsque vous achetez un article de la collection de capsules Smart Set pour Smart Works, le même article sera donné à un client Smart Works, et avec lui, la confiance et le soutien dont elle a besoin pour entrer sur le marché du travail et franchir une étape importante dans la construction une carrière.” – La duchesse de Sussex Créée en septembre 2013 dans le but d’aider les femmes au chômage à retrouver la confiance qui a pu être brouillée pendant les périodes plus difficiles, Smart Works fournit un soutien inestimable dans le retour à l’emploi de ces femmes et dans la transformation de leur vie. Non seulement ils fournissent des tenues complètes pour les entretiens d’embauche, mais Smart Works donne accès à une formation d’entrevue individuelle et la possibilité de rejoindre Smart Works Network, se réunissant chaque mois pour poursuivre leur développement professionnel et personnel. La collection #TheSmartSet – qui comprend une chemise, un pantalon, un blazer, une robe et un sac – sera en vente pendant deux semaines à partir d’aujourd’hui. Veuillez soutenir les femmes de Smart Works en achetant l’une des pièces et en faisant partie de la réussite d’une autre femme. Vidéo © ️ SussexRoyal / Photo © ️ @JennyZarins

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 12 septembre 2019 à 9 h 07 HAP

Kate fait plus que jamais maintenant que Meghan n’est pas dans la famille

Depuis que Meghan et Harry ont annoncé leur sortie royale en janvier, Kate et le prince William ont fait plus que jamais pour la famille royale. De plus, avec l’épidémie de coronavirus obligeant de nombreux engagements royaux à être annulés ou reportés (et le récent test positif du prince Charles), William et Kate ont été les seuls à sortir – bien qu’à peine – au nom de la famille royale. Et si Kate peut prendre quelques conseils de Meghan pour l’aider à améliorer sa propre présence royale, elle le pourrait aussi.