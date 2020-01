Meghan Markle a-t-elle été traitée plus mal par la presse britannique que la princesse Diana et Sarah Ferguson?

À présent, tout le monde a entendu dire que le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont décidé de prendre du recul par rapport à la vie royale et ne seront plus des «hauts dignitaires royaux». Bien que nous ne connaissions peut-être jamais tous les facteurs qui ont contribué à leur décision, nous savons que le couple n’était pas du tout content de la couverture et des histoires qu’ils voyaient dans la presse britannique.

Certains des tabloïds ont fait des gros titres faux et blessants à propos de la duchesse, mais elle n’est pas la première femme royale à avoir vécu cela. Voici comment Meghan a été traitée par la presse par rapport à ce que la princesse Diana et Sarah Ferguson ont dû endurer.

En haut à gauche: la princesse Diana | Photothèque Tim Graham via ., en bas à gauche: Sarah Ferguson | Pool / Max Mumby / ., à droite: Meghan Markle | Max Mumby / Indigo / .

Titres racistes

Depuis qu’elle a commencé à sortir avec Harry en 2016, le nom de Meghan a été jeté dans une tonne de titres peu flatteurs. À la suite de la décision de l’ancienne actrice et prince de la bombe et des coups de feu tirés sur les médias britanniques, certains ont accusé la presse de l’autre côté d’être raciste, notamment l’animateur de The Daily Show, Trevor Noah.

Lors de son émission du 13 janvier, Noah a souligné un certain nombre de ces titres. Il a également discuté d’un tweet dérangeant d’un employé de la BBC qui comparait le fils de Meghan et Harry, Archie, à un chimpanzé.

Ce type de cruauté n’est pas nouveau cependant, car c’est quelque chose que Diana et Fergie ont également vécu des années avant l’arrivée de Meghan.

«Duchesse de porc»

Sarah Ferguson | Collection Donaldson / Archives Michael Ochs / .

Lorsqu’elle a épousé le prince Andrew en 1986, Fergie a appris de première main qu’elle devait faire face aux attaques et aux gros titres que les tabloïds britanniques avaient choisi de diriger.

Le jour de son mariage, Ferguson est devenue la duchesse d’York, un titre que lui a accordé la reine Elizabeth II. À un moment donné pendant leur mariage, elle a commencé à lutter contre son poids et a commencé à manger de façon excessive. Une fois qu’elle a pris des kilos en trop, la presse l’a surnommée la «duchesse de porc».

Des années plus tard, Ferguson a réfléchi à ce moment de sa vie et à la façon dont les abus des médias l’ont vraiment affectée.

“Maintenant, je suis habituée, mais c’est très destructeur d’âme”, a-t-elle admis. «L’un des pires titres a déclaré que 82% préfèrent dormir avec une chèvre que Fergie. Ça ne m’a jamais quitté. Je crois qu’au cours des 30 années de ma vie publique, beaucoup de gens croient ce qu’ils lisent. Ils vont avoir ce jugement de moi. ”

La poursuite en voiture

La princesse Diana | Jayne Fincher / .

En ce qui concerne la princesse Diana, la presse a clairement affiché un comportement de harceleur.

Les photographes ont pris l’habitude de constamment suivre et traquer la princesse alors qu’elle était mariée au prince Charles et lorsqu’ils se sont séparés, cela a continué. Bien que personne ne savait quel serait le résultat final la nuit de la poursuite en voiture à Paris, le risque n’aurait pas dû être ignoré car la possibilité existait.

Le 31 août 1997, les paparazzis se sont lancés dans une poursuite à grande vitesse avec un véhicule transportant la princesse. La voiture dans laquelle Diana voyageait s’est écrasée contre un pilier du tunnel routier du Pont de l’Alma. Elle est décédée de ses blessures plusieurs heures plus tard.

Dans le documentaire émotionnel Harry & Meghan: An African Journey, le prince a juré que lui et sa femme ne seraient pas «intimidés en portant un jeu qui a tué [his mother]. “

