Meghan Markle accusée de chasser ‘Clout’ et ‘Hollywood Life’, mais elle avait déjà tout avant le prince Harry

Nous savons tous que Meghan, duchesse de Sussex, prend bien plus que sa juste part de critiques dans les médias. Depuis que sa relation avec le prince Harry a été rendue publique, il semble que les tabloïds recherchent une raison quelconque pour la frapper, et Megxit ne fait pas exception.

Maintenant que Meghan et le prince Harry ont officiellement déménagé à Los Angeles, ils sont surveillés par à peu près tout le monde dans le monde entier pour voir comment les choses vont se dérouler pour eux. Maintenant, Meghan est accusée de courir après le «poids» et la «vie hollywoodienne». Mais elle a déjà tout eu avant de rencontrer le prince Harry.

Une source royale dit que Meghan obtient ce qu’elle a toujours voulu

Meghan est née et a grandi à Los Angeles, en Californie, et apparemment, il n’a pas fallu beaucoup de raisons pour convaincre le prince Harry d’accepter de déménager avec elle. Alors que certains fans peuvent supposer que Meghan voulait simplement retourner dans un environnement qu’elle connaît et aime, ainsi que d’être à proximité de sa mère, Doria Ragland, il y a aussi des spéculations selon lesquelles il y avait d’autres raisons pour le déménagement.

Selon Express, une source royale a déclaré que Meghan avait choisi de déménager en Californie simplement pour son propre bénéfice. Elle sait qu’elle et le prince Harry devraient gagner des millions, sinon des milliards de dollars maintenant qu’ils ont démissionné en tant que membres de la famille royale.

Non seulement cela, mais maintenant qu’elle est l’épouse du prince Harry, la source royale estime que Meghan sait que la balle est dans son camp – elle peut exiger avec qui travailler et le faire selon ses propres conditions, et non l’inverse . En quittant l’Angleterre et en revenant à Hollywood, on dirait que Meghan obtient tout ce qu’elle a toujours voulu.

“C’est le résultat idéal pour elle – elle revient à Hollywood avec un prince pour faire étalage et choisir avec qui elle veut travailler et socialiser plutôt que l’inverse”, a déclaré une source à Express. “Je pense qu’elle a toujours voulu être de retour ici, elle a toujours rêvé du style de vie hollywoodien à part entière et de ce genre d’influence.”

Meghan était un nom familier et célèbre à part entière avant de rencontrer le prince Harry

Voir ce post sur Instagram

Cet après-midi, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté au service annuel du Commonwealth à l’abbaye de Westminster le jour du Commonwealth, aux côtés de Sa Majesté la Reine et des membres de la famille royale. Le Commonwealth est un réseau mondial de 54 pays, travaillant en collaboration vers des objectifs économiques, environnementaux, sociaux et démocratiques communs, et le Service cherche aujourd’hui à mettre en évidence la vaste communauté qui couvre toutes les régions géographiques, religions et cultures, en embrassant la diversité parmi sa population de 2,4 milliards de personnes, dont 60% ont moins de 30 ans. En tant que président et vice-président de la @Queens_Commonwealth_Trust, le duc et la duchesse de Sussex ont été des défenseurs passionnés du Commonwealth après avoir passé de nombreuses années à travailler en étroite collaboration avec la prochaine génération de dirigeants du Commonwealth. Le thème du Commonwealth pour 2020 est «Offrir un avenir commun: connecter, innover, transformer», en mettant l’accent sur la jeunesse, l’environnement, le commerce, la gouvernance, les TIC (technologies de l’information et des communications) et l’innovation. Qu’il s’agisse de travailler pour protéger les ressources naturelles de la terre et de préserver la planète pour les générations à venir, de défendre le commerce équitable et d’habiliter les jeunes d’aujourd’hui à transformer les communautés de demain, le Service célèbre l’engagement continu du Commonwealth à offrir un environnement pacifique, prospère et plus durable. avenir pour tous. Photo © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 9 mars 2020 à 10h51 PDT

Il y a peut-être des gens qui pensent que Meghan est après le faste, le glamour et la renommée que le déménagement en Californie pourrait lui apporter. Mais, la vérité est qu’elle a ouvert la voie bien avant qu’elle et le prince Harry ne se rencontrent.

La duchesse a eu une carrière d’actrice réussie pendant des années, et grâce à son travail acharné et à son rôle de Rachel Zane dans le drame juridique, Suits, elle était déjà un nom familier. Selon Good Housekeeping, Meghan a été initiée au monde du théâtre lorsqu’elle était une jeune fille et a toujours su exactement ce qu’elle voulait faire.

Ceux qui pensent que Meghan ne fait que «chasser le poids» semblent avoir oublié qu’elle avait déjà cela par elle-même! Vanity Fair rapporte qu’elle avait en fait tout le poids qu’elle aurait pu souhaiter, grâce à son blog de style de vie, The Tig, et ses collaborations de mode. N’oublions pas que Meghan était également féministe à l’époque pré-royale, ce qui signifie qu’elle s’était concentrée bien avant d’épouser le petit-fils de la reine d’Angleterre.

Meghan avait plein d’amis célèbres

Meghan Markle | Max Mumby / Indigo / .

Le déménagement de Meghan et du prince Harry à Los Angeles pourrait être interprété comme une façon de dire qu’elle cherche à entrer avec la foule des célébrités, mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Alors que son cercle d’amis s’est certainement élargi depuis son mariage avec le prince Harry, les vrais fans savent certainement qu’elle avait des relations étroites avec des personnes célèbres telles que Misha Nonoo, Serena Williams et Priyanka Chopra.

On dirait que Meghan était déjà avec la foule «in» des années avant qu’elle ne soit jamais présentée à son prince. Bien que certaines personnes sautent à la conclusion que Meghan courtise le «poids» et la «vie hollywoodienne», il s’avère qu’elle a déjà tout eu avant le prince Harry.