Meghan Markle avait une relation “ inconfortablement étroite ” avec sa co-star des costumes, Patrick J. Adams, selon les invités du mariage

La relation de Meghan Markle avec son ancienne co-star de Suits Patrick J. Adams a soulevé plus que quelques sourcils au fil des ans. Meghan, duchesse de Sussex, a joué sur Suits comme l’intérêt romantique de Patrick jusqu’à leur départ mutuel dans la saison 7. Bien avant que Meghan ne se marie dans la famille royale, les experts royaux disent que sa relation avec Patrick a rendu certains de ses amis proches “mal à l’aise”.

Dans la romance torride de Meghan Markle à l’écran

Avant son mariage avec le prince Harry en 2018, Meghan a connu une course réussie sur les costumes dramatiques juridiques populaires. La duchesse de Sussex a joué Rachel Zane dans la série, qui était romantiquement impliquée avec Mike Ross de Patrick.

Les fans ont immédiatement compris la chimie entre Meghan et

Patrick et les experts pensent que les producteurs étaient «ravis» que le casting

Meghan a travaillé. Selon Express,

Andrew Morton a expliqué comment la chimie de Meghan et Patrick était l’une des

les forces motrices du succès initial du salon.

«Les acteurs, l’équipage et les hommes d’argent du réseau étaient ravis, le

les producteurs ravis que leur pari de jeter Meghan en face de Patrick avait payé

hors grand temps, les fans de l’émission bourdonnent sur la chimie à l’écran du couple, ”

Morton a partagé. “Leur chimie hors écran était également perceptible, presque

mal à l’aise, selon les invités au mariage de Meghan et Trevor, qui

a eu lieu en Jamaïque en 2011. »

Alors que les fans adoraient regarder Meghan Markle et Patrick interagir sur la série, leur chimie en dehors du travail attirait également l’attention. En fait, Morton a révélé que les deux avaient un «lien» solide sur le tournage, principalement parce qu’ils ont passé beaucoup de temps à travailler ensemble sur la série.

Et lors d’un mariage en 2011, les invités se sont rappelés se sentir mal à l’aise

à propos de leur relation.

La duchesse de Sussex est-elle tombée amoureuse d’Adams?

Morton a poursuivi en affirmant que plusieurs invités au mariage de Meghan Markle en 2011 avec Trevor Engelson se sentaient mal à l’aise avec la future relation de la duchesse de Sussex avec Patrick.

Acteurs tombant les uns contre les autres après avoir travaillé sur un projet n’a rien de nouveau. Il existe de nombreux exemples de ce qui se passe, d’Elizabeth Taylor et Richard Burton à Angelina Jolie et Brad Pitt.

Quelques années avant Suits, Patrick a commencé à sortir avec sa co-star d’Equivocation, Troian Bellisario. Après

connaissant des hauts et des bas, la paire a fait le lien en 2016.

Meghan et Trevor, quant à eux, se sont séparés en 2013. Elle a commencé

sortir avec Harry quelques années plus tard et ils ont échangé leurs vœux au printemps 2018.

Patrick et Troian étaient

invité au mariage et a assisté à la somptueuse cérémonie, qui a eu lieu à l’intérieur

Chapelle Saint-Georges.

Patrick J. Adams parle de sa relation avec Meghan Markle

Une fois que les choses se sont réchauffées entre Meghan et Harry, l’actrice a décidé de quitter la série pour une nouvelle vie avec la famille royale. Avec sa romance à l’écran disparue, Patrick a également quitté la série, bien qu’il soit revenu pour une brève apparition dans la saison 9.

En parlant de leur relation en dehors du spectacle, Patrick

a révélé qu’ils avaient développé un lien étroit parce qu’ils partageaient tant de scènes

ensemble. Il a également noté qu’ils étaient tous les deux interprétés comme de jeunes acteurs et, fondamentalement,

“A grandi ensemble.”

«À certains égards, Meghan et moi étions les plus proches parce que nous étions les

les plus jeunes de la distribution et les deux sont venus avec le moins d’expérience »,

il expliqua. “Nous avons grandi ensemble au cours du spectacle.”

Meghan Markle, bien sûr, avait plus d’un ami sur le tournage de Suits.

Elle était proche de la plupart de ses co-stars, dont Gina Torres, Gabriel Macht,

Sarah Rafferty, Abigail Spencer et Rick Hoffman, qui l’ont tous fait

mariage.

On ne sait pas si Meghan est restée en contact avec ses anciens amis à Hollywood. L’actrice vit actuellement au Canada avec Harry et leur fils, Archie Harrison, il est donc possible qu’elle soit restée en contact.

Patrick a-t-il été forcé de supprimer son Instagram à cause de Meghan

Markle?

S’il est clair que Patrick et Meghan ont partagé une connexion étroite,

il a été contraint de supprimer son compte Instagram après avoir partagé un

photo de lui-même et de Meghan.

L’image était une photo de Meghan Markle en train de donner un baiser à Patrick sur la joue et a été prise lors d’un des premiers épisodes où ils ont travaillé ensemble. Malheureusement, Patrick a partagé la photo pendant que Meghan se préparait à faire le noeud avec Harry.

“Je suis allé me ​​coucher, je me suis réveillé le matin et j’ai réalisé” Oh,

Ouais. Je vis dans un monde où tu ne peux pas publier de choses sur Meghan. »» Patrick

admis.

Patrick a continué à assurer aux fans que le baiser était parfaitement

innocent et que rien de romantique ne s’est jamais produit entre lui et Meghan. Il

est même allé jusqu’à dire qu’il considère Meghan comme une sœur, ce qui explique pourquoi

ils partagent un lien si étroit.

Meghan Markle n’a pas commenté les rapports entourant sa relation avec Patrick. Maintenant qu’elle ne fait plus partie de la famille royale, il est possible qu’elle aborde les rapports à un moment donné dans le futur.