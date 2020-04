Meghan Markle connaît une «période de solitude» à Los Angeles, selon une source

Après le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex a quitté la famille royale pour commencer le prochain chapitre de leur vie, les fans et les critiques se sont demandé comment ils géraient la transition vers une vie «normale». Ensuite, la pandémie de coronavirus (COVID-19) a compliqué les choses pour tout le monde, y compris les Sussex, qui sont maintenant enfermés à Los Angeles. Un expert affirme que Meghan traverse actuellement une «période de solitude».

Meghan Markle | Charles McQuillan / .

Le prince Harry et Meghan ont quitté la famille royale

Le prince Harry et Meghan ont annoncé en janvier qu’ils avaient l’intention de prendre du recul. Les choses se sont vite arrangées lorsque la reine a approuvé l’idée et finalisé les détails. Les Sussex abandonneraient l’utilisation de leurs titres de RHS et de leur financement public, ainsi que l’utilisation de la marque Sussex Royal.

Le couple a terminé une poignée d’engagements et leur dernier jour officiel était le 31 mars. Après avoir obtenu la bénédiction de la reine, le prince Harry a fait remarquer que cette décision n’avait pas été prise à la légère et qu’ils pensaient qu’ils n’avaient pas d’autres options pour échapper à la constante examen minutieux des médias.

Meghan trouve les choses «solitaires»

Après leur départ, le prince Harry et Meghan se sont d’abord implantés au Canada avant de déménager à Los Angeles, ce qui coïncidait avec des mandats d’auto-isolement et suivant des protocoles de distanciation sociale pendant la pandémie.

La plupart des personnes en quarantaine ont trouvé

situation isolante, mais depuis que Meghan venait de rentrer en ville après avoir terminé

un passage stressant dans la famille royale, elle s’attendait probablement à ce que

les choses seraient bien différentes de la réalité.

Meghan ne peut pas non plus passer ce temps avec sa mère Doria et cela signifie que les Sussex ne peuvent pas célébrer l’anniversaire de son fils Archie avec la mère de Meghan.

“Meghan s’est envolée vers LA au milieu de la panique à cause de la fermeture des frontières, mais en arrivant, on leur a rapidement dit qu’il était trop dangereux de s’isoler avec Doria, donc Meghan a été séparée d’elle depuis leur arrivée”, a déclaré une source à New! Magazine.

“Malgré son retour dans sa ville natale, ce n’est pas le

rêve de rentrer chez elle qu’elle avait imaginé », a ajouté l’initié. “Ce fut un

temps très isolant et solitaire pour Meghan, qui voulait désespérément rejoindre sa mère

et qu’elle soit avec son petit-fils, qu’elle manque désespérément. “

Les plans d’anniversaire d’Archie ont été ruinés

Il a été rapporté que le prince Harry et Meghan étaient peut-être retournés au Royaume-Uni pour célébrer le premier anniversaire d’Archie avec la famille royale en mai, mais étant donné le verrouillage, ils ne peuvent plus faire cela, ni célébrer avec Doria.

La source a qualifié cela de «double coup dur» pour Meghan. “Ce n’était pas le retour à la maison qu’elle avait prévu et il semblerait qu’elle puisse être séparée de sa mère pendant au moins quelques mois – ce qui signifie que Doria manquera également le premier anniversaire d’Archie le mois prochain, ce qui est un double coup.”

Meghan a souvent consulté sa mère

Compte tenu des circonstances de la quarantaine, Meghan a quelques

préoccupations pour sa mère. «Doria vit seule, ce qui inquiète beaucoup

Meghan », a déclaré l’initié. “En raison de son profil élevé, elle ne peut pas simplement étouffer

plus et tomber dans l’épicerie, donc elle ressent un sentiment d’impuissance à être si

proche mais ne pas être avec elle. “

La source a poursuivi: «Meghan prie pour que ça ne marche pas

trop longtemps et a vérifié trois à quatre fois par jour, ainsi que

avoir du personnel sur place pour livrer tout ce dont Doria a besoin chez elle. »