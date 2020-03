Meghan Markle et Kate Middleton peuvent avoir interagi lors de la journée du Commonwealth après tout

Meghan Markle et Kate Middleton semblaient s’ignorer l’une l’autre au service du Commonwealth Day. L’événement a marqué Meghan, la duchesse de Sussex et la dernière apparition publique conjointe du prince Harry avant que leur sortie ne devienne officielle. Bien qu’il semble que Meghan et Kate, la duchesse de Cambridge, se soient à peine dites quoi que ce soit, une sortie royale pense qu’elles ont peut-être interagi davantage pendant la journée du Commonwealth.

Le prince Harry, Meghan Markle, le prince William et Kate Middleton | Phil Harris – Piscine WPA / .

Kate Middleton ignore apparemment les Sussex

Meghan et Harry ont participé à une multitude d’engagements royaux avant de faire leur dernière apparition pour les caméras lors du service du Commonwealth Day à l’abbaye de Westminster. Tous les membres de haut rang de la famille royale étaient présents, préparant les Sussex à de grandes retrouvailles.

Mais les fans ont été très déçus quand Meghan et Harry ont à peine

interagi avec leurs homologues royaux. Non seulement ils ont été exclus de Queen

La grande procession d’Elizabeth, mais ils n’ont échangé que de brèves salutations

William et Kate pendant le service.

Lorsque les Cambridges ont été montrés à leurs sièges, Meghan Markle et le prince Harry ont apparemment dit bonjour au couple, qui n’a pas reculé. Selon Express, l’expert royal Maggie Rulli pensait que la famille royale avait raté une occasion de montrer un sentiment d’unité, en particulier à la lumière des événements récents.

“Le moment où beaucoup de gens parlent est où ils

eu la chance d’avoir l’optique de l’unité », a déclaré Rulli. “Beaucoup de

les jeunes royals étaient assis ensemble et il apparaît en ce moment Meghan

sorte de bouches bonjour à William et Kate qui sont assis à côté d’eux et

apparaît que personne ne fait un geste en arrière.

Cela dit, il y a une chance que les couples interagissent davantage

que ce que les fans ont vu lors de la diffusion en direct.

Meghan Markle et Kate Middleton ont-elles interagi davantage à

Jour du Commonwealth?

L’expert royal Omid Scobie a noté que tout le monde regardait un concert

nourrir pendant l’événement et que les caméras n’étaient pas toujours focalisées sur Meghan

et Harry. Il est tout à fait possible que les Cambridges et Sussex aient interagi

De plus, les caméras ne l’ont tout simplement pas capturée.

«Je pense que nous devons souligner que nous partons vivre

se nourrir de l’intérieur de l’abbaye qui ne restait pas du tout sur les couples

fois », a expliqué Scobie. «Autant que je voudrais en parler

il est certain qu’il y a toujours une chance que quelque chose se produise lorsque le

la caméra n’était pas sur eux. “

Scobie a admis que le moment qui figurait dans le flux en direct semblait être une “réception glaciale”, ce que la famille royale voulait probablement éviter à tout prix. Pour référence, Kate et Meghan ont échangé un baiser chaleureux sur la joue lors du service de la Journée du Commonwealth de l’année dernière.

Peu importe ce qui s’est passé lorsque les caméras ne tournaient pas,

Scobie pense que la famille royale a raté une énorme occasion de montrer au monde que

tout va bien entre les Cambridges et les Sussex.

Meghan Markle et le prince Harry sont revenus au Canada, où ils devraient rester jusqu’à ce que leur sortie devienne officielle le 31 mars. À ce moment-là, la paire cessera d’utiliser ses titres royaux et passera la majeure partie de son temps en Amérique du Nord.

Le prince Harry s’appuie sur sa femme pour le soutenir

Des experts en langage corporel ont également examiné les images du

Service du Jour du Commonwealth et croire que Harry montrait des signes clairs de

stress et «tension» tout au long de l’événement.

Selon Mirror,

l’expert Judi James a fait valoir que Harry était très tendu quand lui et Meghan Markle

est arrivé à l’abbaye de Westminster et a souvent touché son alliance pour le confort.

“Quand il est arrivé, la minute où lui et Meghan ont dû abandonner

mains, il a immédiatement atteint sa bague de mariage qui est un soi

confort », a déclaré James. «Même quand elle était à côté de lui après

a cessé de se tenir la main, il lui manquait, il avait besoin de son soutien. »

Une source royale parle de la réunion de Kate Middleton et du prince William avec Meghan Markle et le prince Harry, et pourquoi la duchesse Kate avait l’air “d’une morosité inhabituelle” https://t.co/Br8kKq2vyC

– JustJared.com (@JustJared) 11 mars 2020

Comme d’autres experts royaux, James pensait que l’accueil entre les Sussex et les Cambridges était très «étrange». Même si elle pensait qu’Harry et Kate échangeaient un sourire chaleureux, le duc de Sussex était «plus rigide» lorsque son attention se tourna vers William.

Avant la sortie de Meghan et Harry, il y avait une pléthore de rumeurs

à propos de la rivalité entre Harry et William. Leur relation a certainement été tendue

à certains moments, et la décision de Harry de quitter la famille royale n’a probablement pas été sans heurts

les choses entre les frères.

Meghan Markle et la reine Elizabeth se battent avant son mariage

En parlant de querelles, un rapport récemment mis au jour prétend que Meghan

et la reine Elizabeth a eu un énorme combat avant son mariage en 2018.

Selon Express,

un initié a déclaré que la reine Elizabeth a rejeté la demande de Meghan de porter un certain

diadème pour son mariage. Harry aurait été très en colère quand il a entendu les nouvelles

et la reine Elizabeth a rapidement posé son pied.

“Meghan avait le cœur sur cette tiare avec des émeraudes dedans

et le prince Harry a frappé le toit quand on leur a dit qu’il était impossible pour elle de

portez-le », a déclaré la source. «Il y a eu un échange très animé qui a

a incité la reine à parler à Harry. Elle a dit: «Meghan ne peut pas avoir

tout ce qu’elle veut. Elle reçoit le diadème qu’elle m’a donné. »»

Meghan et Harry se sont mariés lors d’une magnifique cérémonie au printemps 2018. Avant sa relation avec Harry, l’ancienne star de Suits a épousé Trevor Engelson, qu’elle a divorcé en 2013.

Malgré tout le drame entourant leur engagement final, le prince Harry et Meghan Markle n’ont pas commenté leur interaction avec William et Kate. La reine Elizabeth réexaminera cette décision dans 12 mois, bien que les chances de leur retour dans la monarchie soient malheureusement minces.