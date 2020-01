Meghan Markle et le prince Harry ont vraiment déçu la reine Elizabeth et la famille royale

Les nouvelles concernant le prince Harry et Meghan Markle ont vraiment fait la une des journaux ces derniers temps. Il semble que peu importe ce que fait le couple, cela attire l’intérêt de millions de personnes, que ce soit quelque chose d’aussi simple que la duchesse Meghan et le prince Harry en train de déjeuner dans un pub local ou quelque chose de plus important comme leurs projets de vacances.

De nombreux fans sont bien conscients du fait que le duc et la duchesse de Sussex ont eu beaucoup de mal ces derniers mois, la duchesse Meghan en particulier, se sentant comme si elle était constamment attaquée dans les médias. Les choses sont devenues tellement incontrôlables, en fait, que le couple royal s’est éloigné de ses fonctions pendant quelques semaines afin d’avoir le temps de passer sous le feu des projecteurs.

Cela semble fonctionner quelque peu en leur faveur et ils étaient visiblement absents lorsque le reste de la famille royale a fait son apparition annuelle à l’église le jour de Noël. Cependant, nous avons récemment découvert que la famille n’était pas vraiment heureuse. Alors, comment se fait-il que Markle et le prince Harry aient vraiment déçu la reine Elizabeth et la famille royale?

Meghan Markle et le prince Harry reçoivent trop d’attention négative

Lorsque la duchesse Meghan et le prince Harry se sont fiancés, il y a de fortes chances qu’elle sache que sa vie ne sera plus jamais la même. Elle est passée d’une actrice à devenir soudainement beaucoup plus célèbre et constamment suivie par des photographes.

Presque du jour au lendemain, chaque geste de la duchesse Meghan a été critiqué. Et elle n’avait pratiquement aucune intimité.

Cela est définitivement devenu plus qu’elle ne pouvait gérer, avec Fox News rapportant que bien que la duchesse savait que la vie royale ne serait pas facile par tous les moyens, elle pensait que ce serait beaucoup plus juste. À un moment donné, le prince Harry a exprimé sa préoccupation pour sa femme et a abordé des questions concernant sa sécurité.

Le prince Harry et Meghan Markle prennent du temps loin des projecteurs

Presque tout le monde s’intéresse énormément à tout ce que font les membres de la famille royale. Bien que ce soit une partie inévitable de la vie royale, cela peut vraiment prendre son péage après un certain temps.

Peu de temps après leur mariage, le duc et la duchesse de Sussex sont allés jusqu’à s’éloigner du palais de Kensington pour échapper aux projecteurs de Londres. Ils pensaient qu’ils pourraient avoir une vie plus calme à Windsor, mais les choses ne se passent pas exactement comme prévu.

Ces derniers mois, il a même été dit que la duchesse Meghan et le prince Harry envisageaient de quitter le Royaume-Uni. Bien que cela ne se soit pas encore produit, il n’y a vraiment aucun moyen de savoir ce qui est discuté à huis clos ou ce qui se passera à l’avenir.

Selon Vanity Fair, le couple a pris une pause bien méritée pendant les vacances pour passer du temps ensemble en famille et échapper au cirque médiatique qui les entoure depuis des mois.

Comment Meghan Markle et le prince Harry ont-ils déçu la reine Elizabeth et le reste de la famille royale?

Reine Elizabeth II | Chris Jackson / .

La duchesse Meghan et le prince Harry font ce qu’ils pensent être le mieux pour eux et leur jeune fils, Archie Harrison, alors pourquoi la reine et le reste de la famille se sentent-ils un peu déçus avec eux? Selon Cosmopolitan, c’est à cause du fait qu’ils n’ont pas passé Noël avec le reste de la famille royale.

Pourquoi est-ce une grosse affaire? Eh bien, la reine vieillit, comme tout le monde le sait. Il est vrai que la duchesse Meghan et le prince Harry voulaient passer les vacances avec la mère de la duchesse Meghan, Doria Ragland. Et c’est une chose tout à fait juste pour eux.

Cela dit, ce n’est un secret pour personne que Ragland est en bons termes avec les membres de la famille royale et très probablement les bienvenus pour passer les vacances avec eux. La famille estime que la duchesse Meghan et le prince Harry auraient dû être à Sandringham – en particulier lors du premier Noël de Baby Archie – et sont tristes d’avoir décidé de faire autrement.