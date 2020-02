Meghan Markle et le prince Harry peuvent gagner une somme d’argent folle pour simplement participer à des événements

Les détails émergents du Megxit ont fait la une des journaux ces dernières semaines. Depuis le début du mois de janvier, il y a eu tant de questions sans réponse concernant le prince Harry et Meghan, la démission de la duchesse de Sussex en tant que membres supérieurs de la famille royale.

Partout, les fans veulent savoir ce qui se passera ensuite, comment ils envisagent d’être financièrement indépendants et même si nous pouvons à nouveau nous attendre à les voir lors d’événements royaux. Il semble que Meghan et le prince Harry soient à la mode en ce moment, et naturellement, il y a tellement de spéculations sur tout. Nous savons qu’ils ont décidé de quitter leurs postes à la recherche d’une vie plus calme et plus paisible.

Pendant des mois, Meghan et le prince Harry ont été surveillés par les médias, et c’est pour le moins injuste envers eux. Puisqu’ils ne seront plus connus sous le nom de «Leurs Altesses Royales», ils ont non seulement échappé aux projecteurs, mais ils n’ont pas non plus à adhérer aussi étroitement aux règles strictes qu’ils devaient suivre en tant que membres de la monarchie.

Comme il est bien connu que le couple ne recevra plus de financement de la subvention souveraine, parlons de la façon dont Meghan et le prince Harry peuvent gagner un montant fou pour simplement apparaître lors d’événements.

Meghan Markle et le prince Harry quittent leur poste de royals seniors

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

La vie royale peut sembler glamour, mais pour Meghan et le prince Harry, c’était tout sauf cela. Meghan, en particulier, était constamment critiquée par les tabloïds britanniques implacables, qui l’ont déchirée pour des choses telles que sa situation familiale à ses compétences en tant que nouvelle mère de Baby Archie.

Comme tout le monde peut l’imaginer, cela a causé beaucoup de stress à Meghan et au prince Harry, qui ont exprimé leur désir d’intimité. À un moment donné, les choses sont devenues si intenses que le prince Harry s’est senti obligé de publier une déclaration concernant la sécurité de Meghan.

Nous devons dire que nous ne pouvons pas lui en vouloir. Après tout, il a perdu sa mère, la princesse Diana, il y a plus de 20 ans alors qu’elle était poursuivie par des photographes. Il n’est vraiment pas surprenant que le prince Harry se sente trop protecteur envers sa femme bien-aimée.

Le potentiel de gain incroyable du prince Harry et de Meghan Markle

Ces dernières années, Meghan et le prince Harry sont devenus deux des membres de la famille royale les plus populaires de tous les temps. Ils ont une énorme base de fans, et tant de gens sont tristes de les voir quitter la famille royale.

Depuis le mariage royal il y a quelques années, Meghan et le prince Harry exerçaient des fonctions royales au nom de la reine Elizabeth et étaient connus sous le nom de «royals en activité».

Maintenant qu’ils entrent dans le prochain chapitre de leur vie, ils ne recevront plus d’argent des contribuables, mais cela ne signifie pas que leur potentiel de gain n’est pas énorme. Selon The Daily Mail, Meghan et le prince Harry récolteront d’énormes chèques de paie après le Megxit, et leur valeur nette atteindra de nouveaux niveaux incroyables.

Meghan Markle et le prince Harry peuvent gagner une somme folle d’argent en apparaissant simplement lors d’événements

Alors, comment le prince Harry et Meghan gagneront-ils leur argent une fois que le Megxit sera définitif? Harper’s Bazaar rapporte qu’ils seront payés simplement pour comparaître lors d’événements. Jeff Jacobson, co-fondateur de l’agence parlant Talent Bureau, dit que le duc et la duchesse pourraient récolter plus de 100 000 $ par apparition. Le prince Harry, en particulier, pourrait recevoir 500 000 $ par apparition.

Une société de soutien aux célébrités qui entretient des relations avec plusieurs personnalités de haut niveau, affirme qu’elles planifient déjà des apparitions pour le couple et que certains événements sont déjà en préparation. Bien que la société ait déclaré qu’elle travaillait avec Meghan et le prince Harry, Buckingham Palace nie que ce soit vrai.

Bien qu’il ait été confirmé que Meghan ferait une voix off avec Disney pour une œuvre de charité, ainsi qu’une émission de téléréalité sur le mariage, il reste à voir quelles apparitions rémunératrices lucratives elles feront à l’avenir.