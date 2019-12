Meghan Markle et le prince Harry sont-ils vraiment en train de rendre Diana fière?

Il ne fait aucun doute que la princesse Diana serait grande sur les réseaux sociaux. La «princesse du peuple» comptait des millions d'adeptes avant même que les médias sociaux ne soient inventés. Avant nos selfies, elle était l'une des personnes les plus photographiées au monde.

Il est donc sûr de dire qu'Instagram aurait été son truc. Avant les réseaux sociaux, la princesse Diana utilisait déjà les photographies de manière très stratégique. Elle connaissait son pouvoir en tant que personnage public, et elle a essayé de sensibiliser à diverses causes à travers la photographie.

La princesse Diana

Elle a été photographiée tenant la main d'un homme atteint du SIDA, lors d'une épidémie de la maladie. Le public ne savait pas grand-chose sur la façon dont le VIH et le sida étaient transmis. En étant photographiée simplement en tenant la main d'une personne atteinte de la maladie, la princesse Diana a éduqué le public sans un mot.

La princesse Diana était brillante dans sa capacité à utiliser son image pour le plus grand bien. Elle n'a jamais eu la chance d'essayer les médias sociaux, mais ses enfants l'ont fait. Et ils utilisent les plateformes de médias sociaux pour perpétuer son héritage.

Meghan Markle et le prince Harry sont actifs sur Instagram

Meghan Markle et le prince Harry ont créé un compte Instagram qui met en évidence des causes caritatives chaque mois. Ils ont sélectionné douze organisations s'occupant de ceux qui en ont besoin – en particulier à cette période de l'année. Le couple utilise leur page presque exclusivement pour promouvoir des causes caritatives.

Le duc et la duchesse de Sussex, Meghan Markle et le prince Harry, ont créé un compte Instagram plus tôt cette année. Le compte Sussex Royal a fait l'objet de nombreuses réflexions. Le couple a fait très attention à leur palette de couleurs et toutes les images sont uniformément formatées avec des bordures blanches.

La duchesse Meghan a même apparemment étudié les algorithmes Instagram. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient maximiser les likes sur leurs selfies. Ils utilisent leur page presque exclusivement pour promouvoir des causes caritatives.

Chaque mois, ils publient une nouvelle cause. Et généralement, des photos du duc et de la duchesse sont prises lors d'événements caritatifs ou d'autres réunions pour promouvoir des causes sociales.

Un expert royal dit que c'est exactement ce que la princesse Diana aurait fait sur les réseaux sociaux. Selon l'expert: "Diana serait si fière de ce que Harry et Meghan font avec leur plateforme en ce moment – être créatif avec elle, sortir des sentiers battus, faire les choses différemment."

Ce ne sont pas seulement les médias sociaux

La duchesse de Sussex a été la rédactrice invitée du numéro de septembre de British Vogue. Au cours des sept derniers mois, la duchesse a organisé le contenu avec le rédacteur en chef du British Vogue, Edward Enninful, pour créer un numéro qui met en évidence le pouvoir du collectif. Ils ont nommé le numéro: «Forces for Change». Pour la couverture, la duchesse a choisi une sélection diversifiée de femmes de tous horizons, chacune ayant un impact déterminant et élevant la barre pour l'égalité, la gentillesse, la justice et l'ouverture d'esprit. Le seizième espace sur la couverture, un miroir, a été inclus afin que lorsque vous tenez le problème entre vos mains, vous vous considérez comme faisant partie de ce collectif.

Le duc et la duchesse de Sussex peuvent utiliser Instagram pour promouvoir des causes, mais ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le panier des médias sociaux.

La duchesse a également promu divers militants sur sa couverture de Vogue en septembre. Le problème a été très médiatisé et elle a sans aucun doute apporté beaucoup de sensibilisation à certaines causes importantes.

La duchesse Meghan et le prince Harry ont également fait un voyage en Afrique cet automne. Le voyage a été très médiatisé. Même les gens qui ne suivent pas le couple royal sur les réseaux sociaux ont probablement entendu parler du voyage et de ce qu'ils y faisaient.

Ils ont retracé certaines étapes de la princesse Diana pendant leur séjour. Le prince Harry a été photographié traversant le même ancien champ de mines en Angola que sa mère. La princesse a visité dans les années 1990.

Le prince Harry et Kate Middleton méritent également un crédit

Aujourd'hui, la duchesse de Cambridge est devenue la patronne royale de Family Action. Sa Majesté la Reine a transmis le patronage à la duchesse après avoir occupé ce poste pendant plus de 65 ans. La duchesse a rejoint les enfants et les familles soutenus par Family Action dans une ferme d'arbres de Noël. Family Action a été fondée en 1869 pour aider les familles en difficulté en leur apportant une aide et un soutien pratiques. L'organisme de bienfaisance travaille directement avec les enfants et les familles vulnérables ou défavorisés et fournit des services, notamment des services de santé mentale périnatale, des conseils et un soutien thérapeutique, et le mentorage d'enfants, de jeunes et d'adultes. Le nouveau patronage s'aligne sur le travail de longue date de la duchesse sur les premières années et sur l'importance de soutenir les enfants et les familles pendant cette période charnière de leur vie.

Markle et le prince Harry sont souvent favorablement comparés à la princesse Diana, mais son autre fils fait également sa part pour promouvoir son héritage. Le duc et la duchesse de Cambridge, le prince William et Kate Middleton, ont également un Instagram.

Le compte Kensington Royal fait également sa part pour promouvoir les œuvres de bienfaisance. Plus récemment, la duchesse Kate a été photographiée lors d'un événement pour l'association caritative Family Action, et les photos ont été publiées sur les réseaux sociaux.

Le couple royal plus âgé a plus de devoirs royaux que le prince Harry et la duchesse Meghan, donc naturellement, leurs médias sociaux se concentrent davantage sur l'aspect formel de la royauté. Il est toujours important de noter qu’ils sont très charitables et essaient de sensibiliser les bonnes causes quand ils le peuvent.

Ils n'ont peut-être pas le même talent pour la promotion publique que la princesse Diana ou la liberté que le prince Harry, mais la princesse Diana a clairement laissé à son fils aîné un sens du devoir impressionnant pour le plus grand bien.