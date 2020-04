Meghan Markle et les repas de quarantaine du prince Harry sont plus civils que le chef célèbre

La pandémie de coronavirus (COVID-19) affecte de nombreuses personnes dans le monde. Alors que les pays tentent «d’aplatir la courbe», les célébrités et les citoyens moyens se sont endormis chez eux et ont évité tout contact physique avec les autres.

Avant la pandémie, des membres de la famille royale comme Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry vivaient la vie différemment de la plupart des autres personnes, d’autant plus qu’ils avaient des employés de maison pour s’occuper des affaires autour de leur maison. Cependant, COVID-19 a donné à Meghan et au prince Harry une nouvelle normalité. Il a été rapporté que ces jours-ci, le couple est étonnamment bien lié à leurs routines quotidiennes.

Meghan Markle et le prince Harry sont actuellement à Los Angeles

Le prince Harry et Meghan Markle | DANIEL LEAL-OLIVAS / . via .

Plus tôt cette année, Meghan et le prince Harry ont annoncé qu’ils avaient décidé de se retirer de leur rôle en tant que membres supérieurs de la famille royale. Le couple a partagé qu’il voulait être indépendant financièrement et passer plus de temps en Amérique du Nord.

Depuis la fin de l’année dernière, le duc et la duchesse de Sussex résident en Amérique du Nord et ne retournent au Royaume-Uni que de temps en temps pour des raisons professionnelles et familiales. Ils ont vécu au Canada pendant quelques mois avant de déménager à Los Angeles en mars.

Il a été signalé que Meghan et le prince Harry résidaient actuellement dans un «complexe isolé» dans la région d’Hollywood et sortaient de la pandémie de COVID-19 avec leur fils. Des sources estiment cependant que ce ne sera pas leur résidence permanente et recherchent toujours un autre endroit qui puisse leur offrir plus d’intimité.

Meghan Markle et le prince Harry préparent leurs repas à la maison

Alors que la pandémie bat son plein, Meghan et le prince Harry gardent leurs distances avec les autres. Pour cette raison, il semble que leur ménage ne compte pas beaucoup de membres du personnel pour le moment, et ils vivent comme beaucoup de gens moyens.

Un initié a déclaré à Us Weekly: «Harry dit que le fait de déménager à Los Angeles a été libérateur. Ils commandent chez Whole Foods ou Trader Joe’s, et ils n’ont pas de chef en ce moment, donc Meghan cuisine souvent. »

Avant même qu’ils décident de déménager en Amérique du Nord, Meghan cuisinait déjà beaucoup pour le prince Harry et leur fils, Archie. L’ancienne actrice est connue pour son mode de vie sain qui comprend beaucoup de plats nutritifs faits maison. À l’époque où elle avait un blog personnel en ligne, elle aimait souvent partager des recettes avec les fans, il est donc clair que la cuisine est quelque chose qu’elle excelle.

Le prince Harry se sent-il isolé de sa famille au Royaume-Uni?

Étant donné que les voyages sont extrêmement limités de nos jours, le prince Harry ne peut pas retourner au Royaume-Uni aussi facilement. Selon quelques sources, cela lui a été difficile à gérer.

Son père, le prince Charles, a reçu un diagnostic de COVID-19 il y a quelques semaines. Un initié a partagé que le prince Harry était “submergé de sentiments de culpabilité” pour avoir été loin de sa famille pendant cette période difficile. Le prince Harry aurait également «avoué se sentir impuissant» face à la situation actuelle.

De plus, la commentatrice royale Angela Mollard pense que le prince Harry pourrait également se sentir «extrêmement isolé» car il est un océan loin de la vie avec laquelle il a grandi.

“De toutes les fois où je dois m’éloigner de la famille royale, je peux imaginer qu’en ce moment il se sent extrêmement isolé”, a déclaré Mollard. «Tout le monde, bien sûr, est isolé mais il n’est pas seulement isolé de sa famille, il est isolé de l’autre côté du monde. Il est juste avec Meghan et leur fils, ils n’auront aucun contact avec des amis et il ne peut rien entreprendre pour le moment.

Cependant, bien qu’il soit physiquement sur un autre continent, il a été dit qu’il restait en contact régulièrement avec le prince William et la reine Elizabeth. Peut-être qu’une fois la pandémie terminée et que le prince Harry trouvera ses marques en Amérique, les choses pourraient être beaucoup plus faciles pour lui et sa famille.