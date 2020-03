Meghan Markle était «trop belle pour être vraie» pour l’expert en sinistres «terne» de la famille royale

Meghan Markle et le prince Harry ont pris beaucoup de chaleur sur leur décision de quitter la monarchie. Alors que le couple s’apprête à devenir financièrement indépendant et à vivre ses journées en Amérique du Nord, chacun peut deviner ce qu’il fera ensuite. Malgré tout cela, il y a un expert royal qui pense que Meghan, duchesse de Sussex, était «trop belle pour être vraie» pour la famille royale depuis le tout début.

La reine Elizabeth, Meghan Markle et le prince Harry

L’expert royal pensait que Meghan Markle devrait partir seule

Meghan a connu une période d’ajustement difficile après avoir noué le

nouez avec Harry. Bien que Meghan vienne d’Hollywood, faisant partie du Royal

les projecteurs se sont révélés difficiles pour la duchesse de Sussex.

Après avoir lutté contre les titres négatifs pendant deux ans, l’auteure royale Hilary Mantel a avoué qu’elle était surprise que Meghan ait quitté la famille royale avec Harry à ses côtés. Mantel s’attendait à ce qu’Harry reste avec sa famille, quel qu’en soit le prix.

Selon Express,

Mantel a déclaré qu’elle pensait que Meghan Markle serait obligée de quitter le

monarchie sans Harry. Heureusement, cela ne s’est pas produit et les deux ont réussi

pour préserver leur mariage tout au long du drame Megxit.

“Je suis ravie que ce soit le mariage qui survive et le lien avec la monarchie qui doit disparaître parce que je pense que nous aurions presque tous parié que si elle [the Duchess of Sussex] gauche, elle devrait partir seule », a expliqué Mantel.

Meghan et Harry ont annoncé leur départ au début de l’année. Cette décision a choqué les observateurs royaux du monde entier, et le reste de la famille royale est toujours aux prises avec les retombées. Cela implique d’assumer plus de responsabilités et de faire de leur mieux pour dépasser le drame.

La reine Elizabeth dit que Harry et Meghan sont toujours les bienvenus

Bien que la décision de Meghan et Harry ait secoué la famille royale,

ce ne sera peut-être pas la fin du chemin pour le couple.

Des sources internes affirment que la reine Elizabeth a organisé un déjeuner avec Harry la semaine dernière, où elle a discuté de la possibilité qu’il revienne à ses fonctions royales à une date ultérieure. Les deux se seraient rencontrés pendant plus de quatre heures, Sa Majesté assurant à Harry qu’il est toujours le bienvenu.

“La Reine avait beaucoup de choses à parler à Harry et c’était le moment idéal pour eux de dire leur morceau”, a déclaré l’initié. «Quand Harry et Meghan ont annoncé qu’ils voulaient arrêter, tout s’est passé très rapidement et c’était très stressant pour toutes les personnes concernées.»

À Tembisa, Johannesburg, aujourd’hui, le duc et la duchesse se sont rendus pour rencontrer de jeunes entrepreneurs au centre YES – une ruche pour la créativité et l’entreprise sociale. Leur visite a été une incroyable découverte de l’ingéniosité et de l’opportunité – de voir des entreprises qui variaient de la nourriture aux produits sanitaires essentiels pour les femmes locales. Au cours de leur visite, ils ont pu goûter à la nourriture du «Chef Mish» – un gagnant du chef cuisinier local – qu’il prépare sur le site dans le cadre de son activité de restauration et de son café. Ils ont ensuite rejoint les membres de la communauté YES pour participer à des formations et des tests qui les aideront à acquérir des compétences et à trouver du travail. Au troisième arrêt aujourd’hui, l’entrepreneur Moss a montré au duc et à la duchesse les produits biologiques qu’il cultive dans le canton avec l’aquaponie – approvisionnant les restaurants locaux. Et enfin, le duc et la duchesse ont rencontré les femmes derrière les incroyables solutions de soins Blossom – qui fabriquent 80 000 serviettes hygiéniques chaque mois pour les femmes de leur communauté. Ils sont 100% compostables et fournissent un produit essentiel à faible coût pour les femmes et les filles. La duchesse a longtemps fait campagne sur ce sujet et a écrit dans le magazine Time en 2017, en disant: «Dans les communautés du monde entier, le potentiel des jeunes filles est gaspillé parce que nous sommes trop timides pour parler de la chose la plus naturelle du monde. À cela, je dis: nous devons pousser la conversation, mobiliser l’élaboration des politiques entourant les initiatives de santé menstruelle, soutenir les organisations qui encouragent l’éducation des filles à partir de la base, et dans nos propres maisons, nous devons nous élever au-dessus de notre timidité puritaine en matière de parler de menstruations. ” • Voir notre article précédent pour voir le discours des ducs #RoyalVisitSouthAfrica Photo © images Images PA

Le déjeuner vient des semaines après la confirmation du palais de Buckingham

que Harry et Meghan ne vont plus utiliser leurs titres royaux. Ça signifie

que le couple devra mettre fin à leur fondation caritative, Sussex Royal,

à partir du 31 mars.

Harry n’a pas commenté les rapports entourant sa visite actuelle au Royaume-Uni. Lui et Meghan doivent comparaître au service du Commonwealth Day la semaine prochaine dans ce qui sera l’une de leurs dernières apparitions publiques en tant que membres de la famille royale.

Meghan Markle était-elle trop belle pour être vraie?

Dans le cadre de leur projet de quitter la monarchie, Harry et Meghan passeront la plupart de leur temps en Amérique du Nord alors qu’ils cherchent à devenir financièrement indépendants de la couronne. Les deux n’ont pas révélé où ils prévoyaient de déménager en Amérique du Nord, bien que le Canada, Los Angeles et New York soient des lieux d’atterrissage probables.

Il y a encore beaucoup de mystère concernant la logistique de Harry

et la sortie de Meghan. Mais en ce qui concerne Mantel

est préoccupé, la décision du couple de partir devait nécessairement se produire du tout

début.

“Je pense que Meghan Markle était trop belle pour être vraie”, a expliqué Mantel. “Elle était un visage souriant dans une institution ennuyeuse, elle a encouragé la nation sans fin, ou du moins les hommes et les femmes de bonne volonté.”

La duchesse de Sussex a passé ces derniers mois dans une maison de location sur l’île de Vancouver avec elle et le fils de Harry, Archie Harrison. Elle est récemment revenue au Royaume-Uni pour une série d’apparitions publiques avec Harry, bien qu’elle aurait laissé Archie au Canada.

Le duc et la duchesse de Sussex retournent au Royaume-Uni.

Avec Harry et Meghan de retour au Royaume-Uni, les observateurs royaux

sont impatients de les voir revenir à l’action une dernière fois. La duchesse de Sussex a

quelques apparitions publiques, dont les Endeavour Fund Awards, ont suivi

par le Festival de musique de Mountbatten ce week-end.

La semaine prochaine, les Sussex participeront à la cérémonie du Commonwealth Day, qui se tient à l’abbaye de Westminster. Plusieurs membres de la famille royale sont attendus, dont le prince Charles, Camilla Parker Bowles, le prince William et Kate Middleton.

• Ce matin, le duc de Sussex a couru jusqu’à Silverstone, domicile du Grand Prix de Grande-Bretagne, pour ouvrir The Silverstone Experience, un tout nouveau musée immersif qui raconte l’histoire du passé, du présent et de l’avenir de la course automobile britannique. Rejoints par le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton MBE, le duc de Sussex et Lewis ont visité @thesilverstoneexperience, où ils ont vu les différentes composantes du musée, rencontré des bénévoles et discuté avec la prochaine génération d’ingénieurs et de pilotes de course. Le musée donne vie au vaste patrimoine de Silverstone et des courses automobiles britanniques, célébrant le circuit et la position du pays au cœur de l’industrie mondiale du sport automobile. Il met en valeur la riche histoire du sport, met en lumière des histoires étonnantes de beaucoup de ceux qui ont fait de Silverstone un endroit si spécial – qui, nous l’espérons, inspirera les générations futures. Photo © PA

Ce sera probablement la dernière fois que nous verrons les Sussex et les

Cambridges à un événement royal pendant un bon moment. Une fois Harry et Meghan sortis

devient officielle le 31 mars, ils n’apparaîtront plus en public au nom de

Reine Elizabeth.

Le prince Harry et Meghan Markle n’ont pas commenté les nombreux rapports entourant leur décision de quitter la famille royale.